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Posted 23 февраля, 10:52

Published 23 февраля, 10:52

Modified 23 февраля, 10:54

Updated 23 февраля, 10:54

Автомобилист нестандартно подошел к ремонту своего транспорта во Владивостоке

Тюнинг «умелые ручки»: водитель сотворил нечто со своим авто в Приморье — видео

23 февраля 2025, 10:52
Фото: vostokmedia.com.

Автомобилист нестандартно подошел к ремонту своего транспорта во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Приморец не стал долго горевать по сломанной детали. Он весьма радикально подошел к починке железной «ласточки» во Владивостоке.

Интересные решения автомобилистов не перестают удивлять жителей дальневосточной столицы. Водитель «Хонды», по всей видимости, не стал заморачиваться насчет отломанного спойлера — владелец иномарки просто привязал его ремнем.

Судя по всему, рулевого не заботит аэродинамика, ему важнее целостность конструкции. И пусть она держится чуть ли не добром слове.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Спасска-Дальнего катал на крыше внедорожника наряженную елку. Горожанин лихо поднимал прохожим настроение.

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