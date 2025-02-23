Тюнинг «умелые ручки»: водитель сотворил нечто со своим авто в Приморье — видео

Posted 23 февраля, 10:52
Published 23 февраля, 10:52
Modified 23 февраля, 10:54
Updated 23 февраля, 10:54
Интересные решения автомобилистов не перестают удивлять жителей дальневосточной столицы. Водитель «Хонды», по всей видимости, не стал заморачиваться насчет отломанного спойлера — владелец иномарки просто привязал его ремнем.
Судя по всему, рулевого не заботит аэродинамика, ему важнее целостность конструкции. И пусть она держится чуть ли не добром слове.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Спасска-Дальнего катал на крыше внедорожника наряженную елку. Горожанин лихо поднимал прохожим настроение.