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Posted 23 февраля, 01:49

Published 23 февраля, 01:49

Modified 23 февраля, 02:00

Updated 23 февраля, 02:00

В Артеме полиция расследует инцидент с повреждением пассажирского автобуса

В Артеме полиция расследует инцидент с повреждением пассажирского автобуса

23 февраля 2025, 01:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Подростки забросали автобус с людьми камнями, сообщают в новых медиа. Полиция Приморья расследует инцидент.

В Артеме сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего с пассажирским автобусом маршрута № 2 м. В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение о том, что неизвестные лица разбили стекло в автобусе возле остановки «Дом советов».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку. Установлены факты повреждения транспортного средства, и в настоящее время полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего, а также идентификацией участников инцидента.

По результатам проверки будет принято законное решение в соответствии с законодательством. Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях.

 

#Безопасность#Закон#Автобус#Полиция#Приморский край#Артем#Приморье#Происшествия#Повреждение#Инцидент
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