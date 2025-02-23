В Артеме полиция расследует инцидент с повреждением пассажирского автобуса

Posted 23 февраля, 01:49
Published 23 февраля, 01:49
Modified 23 февраля, 02:00
Updated 23 февраля, 02:00
В Артеме сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего с пассажирским автобусом маршрута № 2 м. В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение о том, что неизвестные лица разбили стекло в автобусе возле остановки «Дом советов».
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку. Установлены факты повреждения транспортного средства, и в настоящее время полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего, а также идентификацией участников инцидента.
По результатам проверки будет принято законное решение в соответствии с законодательством. Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях.