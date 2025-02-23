Василий Орлов: «Мы очень ценим нашу дружбу»

Также почетные гости сфотографировались с Кубком Гагарина, который впервые прибыл в Благовещенск. Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги. КХЛ и партнёр Лиги «Ростелеком» выставили трофей сначала на пограничном Амуре, а потом он отправился на набережную Благовещенска, где развернулись масштабные гуляния. Основные активности проходят на набережной Амура в районе флагштока. Здесь можно прокатиться на собачьих упряжках и сразиться в снежки. Также на набережной открыт фуд-корт и установлены теплые палатки, работает выставка автомобилей и ярмарка мастеров. Кроме этого, здесь можно отправить по почте открытку, созданную специально для Фестиваля. Спортивный праздник на набережной Амура будет проходить два дня — 22 и 23 февраля.