Василий Орлов: «Мы очень ценим нашу дружбу»

Posted 23 февраля, 04:37
Published 23 февраля, 04:37
Modified 23 февраля, 04:39
Updated 23 февраля, 04:39
На пограничной реке Амур состоялась торжественная церемония открытия Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта. По традиции участников и гостей Губернатор Амурской области Василий Орлов поприветствовал на двух языках.
«Каждый год мы с вами проводим дружеские игры на льду Амура. Играем в хоккей, проводим авторалли. Именно здесь, в Благовещенске и Хэйхэ заметно, как развиваются дружеские отношения между Россией и Китаем. Эти соревнования давно стали визитной карточкой наших городов. Мы очень ценим нашу дружбу. По традиции желаем успеха китайской команде! Поздравляю участников с открытием международных игр», — сказал Губернатор Амурской области Василий Орлов на китайском и русском языках.
В церемонии также принял участие Заместитель Председателя Народного Политического Консультативного совета КНР провинции Хэйлунцзян, Пан Да. Почетными гостями Фестиваля стали с китайской стороны стали Генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Хабаровске господин Цзян Сяоян и бывший основной игрок сборной КНР по хоккею, чемпион зимних Олимпийских игр Гао Чуньлинь.
С российской стороны почетными гостами стали Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпионПресс-служба Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк, советских хоккеист, олимпийский чемпион Сергей Светлов.
«Россия и Китай — братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным. Фестиваль зимних видов спорта — прекрасный пример. Организация таких мероприятий — дело государственной важности, Амурская область делает большой вклад в укрепление дружбы между нашими странами. Мы видим, какая великолепная доброжелательная атмосфера царит здесь. Прекрасная погода, хорошее настроение у всех. Хотел бы отдельно поблагодарить губернатора Василия Орлова — за проведение таких грандиозных Фестивалей и за то, что пригласил меня на этот замечательный праздник.
Горд тем, что русско-китайский Фестиваль открывается хоккейными матчами. Хоккей — наша гордость, наша национальная игра, символ побед и мирового лидерства. Я уже встретился мальчишками — хоккеистами, для них это незабываемое событие. Фестиваль уже стал традиционным, желаю ему и дальше развиваться, сохраняя статус одного из центральных событий спортивного сезона», — сказал Владислав Третьяк.
Уникальный фестиваль на пограничном Амуре открыла единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Олимпийская чемпионка, Чемпионка мира, Чемпионка Европы, Победительница Финала Гран-при, Чемпионка России Алина Загитова. Она выступила с показательным номером. Вместе с чемпионкой творческие номера на открытии Фестиваля показали спортсмены и артисты из Приамурья и провинции Хэйлунцзян. Центральной композицией стала песня «Катюша». В этом году церемония была посвящена 80-летию Победы.
Также стороны обменялись вкусными подарками: от Амурской области соседям передали мороженное, а провинция Хэйлунцзян передала нам свои традиционные сладости.
До старта состязаний Губернатор Амурской области Василий Орлов совместно с почетными гостями фестиваля, а также волонтерами нанес «последние штрихи» ледовой открытки. На ней изображены панда и бурый медведь на автомобилях.
Также почетные гости сфотографировались с Кубком Гагарина, который впервые прибыл в Благовещенск. Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги. КХЛ и партнёр Лиги «Ростелеком» выставили трофей сначала на пограничном Амуре, а потом он отправился на набережную Благовещенска, где развернулись масштабные гуляния. Основные активности проходят на набережной Амура в районе флагштока. Здесь можно прокатиться на собачьих упряжках и сразиться в снежки. Также на набережной открыт фуд-корт и установлены теплые палатки, работает выставка автомобилей и ярмарка мастеров. Кроме этого, здесь можно отправить по почте открытку, созданную специально для Фестиваля. Спортивный праздник на набережной Амура будет проходить два дня — 22 и 23 февраля.
Отметим, что болеть за спортсменов, можно и не выходя из дома.
Прямые трансляции соревнований будут идти два дня в социальных сетях Правительства области, на сайте зимфестамур.рф, в эфире Амурского областного телевидения и на канале «Большая Азия».
В первый день соревнований традиционно на Амуре проходят хоккейные матчи в трех возрастных группах — дети, юноши, взрослые. В этом году впервые в рамках Фестиваля проходят соревнования по плаванию в холодной воде. Они проводятся на реке Зея. В них принимают участие по 20 человек с каждой стороны. Спортсмены проплывут 25 метров вольным, брассом и баттерфляем, и 50 метров — вольным и брассом. 23 февраля состоятся эстафеты.
На автомобильной трассе сегодня проходят показательные выступления пилотов команд «КАМАЗ-мастер» и URAL MOTORSPORT, а также предварительные заезды. Имена победителей автомобильных гонок будут известны завтра.
Подарком для всех зрителей Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта стал вечерний показательный заезд автомобилей команд «КАМАЗ-мастер» и URAL MOTORSPORT. Он состоялся 23 февраля, в 18:30 на трассе, сделанной на пограничном Амуре в районе флагштоков двух государств.
Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта прошел при поддержке «Амурского коридора» (ГК Регион)