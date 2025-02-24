«40 лет как под наркозом я работал… бетоновозом»: спецтехника устроила ДТП в Приморье

В Артеме в районе железнодорожного переезда спецтехника не смогла миновать арку, сообщают в новых медиа. Судя по кадрам, автомобилистам приходится объезжать преграду по встречной полосе. Вероятно, осложненное движение будет до тех пор, пока крупногабаритный транспорт не покинет проезжую часть.