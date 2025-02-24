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Posted 24 февраля, 03:20

Published 24 февраля, 03:20

Modified 24 февраля, 03:22

Updated 24 февраля, 03:22

Рулевой грузовика натворил дел под жд мостом в Приморском крае

«40 лет как под наркозом я работал… бетоновозом»: спецтехника устроила ДТП в Приморье

24 февраля 2025, 03:20
Фото: Изображение Midjourney.

Рулевой грузовика натворил дел под жд мостом в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Не исключено, что водитель большегруза забыл о габаритах своего транспорта в Приморском крае. Ведь он умудрился задеть железнодорожный мост и застрять, не подрасчитав размеры машины.

В Артеме в районе железнодорожного переезда спецтехника не смогла миновать арку, сообщают в новых медиа. Судя по кадрам, автомобилистам приходится объезжать преграду по встречной полосе. Вероятно, осложненное движение будет до тех пор, пока крупногабаритный транспорт не покинет проезжую часть.

Фото: novosti_25r

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как фура «встряла» на территории автомобильной стоянки во Владивостоке. Как водитель вышел из ситуации? — Остается только предполагать.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Железнодорожный переезд#Спецтехника#Приморский край#Артем#Движение
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