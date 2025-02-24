«40 лет как под наркозом я работал… бетоновозом»: спецтехника устроила ДТП в Приморье

Posted 24 февраля, 03:20
Published 24 февраля, 03:20
Modified 24 февраля, 03:22
Updated 24 февраля, 03:22
В Артеме в районе железнодорожного переезда спецтехника не смогла миновать арку, сообщают в новых медиа. Судя по кадрам, автомобилистам приходится объезжать преграду по встречной полосе. Вероятно, осложненное движение будет до тех пор, пока крупногабаритный транспорт не покинет проезжую часть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как фура «встряла» на территории автомобильной стоянки во Владивостоке. Как водитель вышел из ситуации? — Остается только предполагать.