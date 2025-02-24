Беспечность или роковая случайность? — Водитель покалечил двух девочек в Приморье

Posted 23 февраля, 23:51
Published 23 февраля, 23:51
Modified 23 февраля, 23:53
Updated 23 февраля, 23:53
В Пограничном в дорожном происшествии пострадали две девочки 2015 и 2017 годов рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина ремонтировал Honda Stepwgn во дворе частного дома. Внезапно, во время движения минивэна, автоковрик попал под педаль. Приморец не смог остановить машину и сбил детей.
Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв. Пострадавших госпитализировали.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице автоледи спровоцировала жесткую массовую аварию.