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Posted 23 февраля, 23:51

Published 23 февраля, 23:51

Modified 23 февраля, 23:53

Updated 23 февраля, 23:53

Автомобилист не смог остановить машину и сбил детей в Приморском крае

Беспечность или роковая случайность? — Водитель покалечил двух девочек в Приморье

23 февраля 2025, 23:51
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилист не смог остановить машину и сбил детей в Приморском крае

Сюжет
Дети
Ремонт автомобиля во дворе частного дома обернулся жутким событием в Приморском крае. Два юных создания оказались не в том месте и не в то время.

В Пограничном в дорожном происшествии пострадали две девочки 2015 и 2017 годов рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина ремонтировал Honda Stepwgn во дворе частного дома. Внезапно, во время движения минивэна, автоковрик попал под педаль. Приморец не смог остановить машину и сбил детей.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв. Пострадавших госпитализировали.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице автоледи спровоцировала жесткую массовую аварию.

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#Новости#Дети#Владивосток#Прокуратура#Массовая авария#Приморский край#Происшествия#Госпитализация#Приморец#Дорожное происшествие
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