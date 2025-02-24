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Posted 24 февраля, 04:56

Published 24 февраля, 04:56

Modified 24 февраля, 04:58

Updated 24 февраля, 04:58

Мужчина устроил беспорядки на авиарейсе Москва — Владивосток

ЧП в небесах: от мужчины осталось мокрое место в самолете Москва — Владивосток

24 февраля 2025, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина устроил беспорядки на авиарейсе Москва — Владивосток

Сюжет
Самолет
Перелет из столицы в Приморский край выдался необычным. Всему виной приключения мужчины, который оставил после себя мокрое место на борту авиалайнера.

Перелет из Москвы во Владивосток оказался, как минимум, не скучным, сообщают новые медиа. Подписчики социальных сетей сообщают, что буйный пассажир приставал к бортпроводникам, после чего умиротворенно лег спать прямо на полу.

Однако, по словам очевидцев, кульминация перфоманса произошла чуть позже, когда товарищ сходил «по маленькому» под себя, судя по всему, не пробуждаясь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как хабаровчанка сняла нижнее белье на борту авиалайнера, который летел на Пхукет.

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