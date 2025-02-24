ЧП в небесах: от мужчины осталось мокрое место в самолете Москва — Владивосток

Posted 24 февраля, 04:56
Published 24 февраля, 04:56
Modified 24 февраля, 04:58
Updated 24 февраля, 04:58
Перелет из Москвы во Владивосток оказался, как минимум, не скучным, сообщают новые медиа. Подписчики социальных сетей сообщают, что буйный пассажир приставал к бортпроводникам, после чего умиротворенно лег спать прямо на полу.
Однако, по словам очевидцев, кульминация перфоманса произошла чуть позже, когда товарищ сходил «по маленькому» под себя, судя по всему, не пробуждаясь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как хабаровчанка сняла нижнее белье на борту авиалайнера, который летел на Пхукет.