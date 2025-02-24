Диагноз — передоз: как пережить Масленицу и не устроить «курощение блинами»

Posted 24 февраля, 04:42
Published 24 февраля, 04:42
Modified 24 февраля, 04:44
Updated 24 февраля, 04:44
В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили: блины богаты углеводами и их употребление можно считать полноценным приёмом пищи. А наличие в составе молочных продуктов (молоко, кефир и так далее) и яиц обогащает блины животным белком — источником рибофлавина, кальция, железа.
В день врачи советуют съедать не больше двух-трёх блинов, и лучше — в первой половине дня. В течение недели же каждодневно есть блины не стоит. Тяжеловато для организма.
Как сделать блины полезнее? Можно использовать разные виды муки, кроме традиционной пшеничной, например, ржаную или миндальную. Самые низкокалорийные блины получаются из ячменной муки. Конечно, нужно быть готовым к тому, что и вкус блинов будет непривычным. Полезнее станут блины и в том случае, если их заводить не на молоке, а на кефире, использовать не яйцо целиком, а только белок.
Многие любят есть блины с мёдом, со сгущённым молоком. Заметим, что полезнее от этого они не становятся, а вот калорий в блинах со сгущенкой, например, намного больше, чем просто в блинах.
Мёд, кстати, богат витаминами группы B, калием, кальцием, магнием и другими полезными микроэлементами. Однако его следует очень осторожно употреблять, например, диабетикам. Кстати, самым полезным считается гречишный мёд, а самым безопасным для аллергиков — акациевый.
— Блины следует с большой осторожностью употреблять больным диабетом, а людям с непереносимостью глютена — отказаться от них, — отметили в пресс-службе минздрава Приморья.
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