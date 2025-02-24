vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 04:42

Published 24 февраля, 04:42

Modified 24 февраля, 04:44

Updated 24 февраля, 04:44

Жителям Приморского края посоветовали, как правильно есть блины на Масленицу

Диагноз — передоз: как пережить Масленицу и не устроить «курощение блинами»

24 февраля 2025, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.

Жителям Приморского края посоветовали, как правильно есть блины на Масленицу

Сюжет
Праздник
Началась Масленичная неделя в Приморском крае — как и во всей России. Перед Великим постом можно наесться от души — блины каждый день! Главное — не переборщить и не устроить своему организму «блинный передоз». Как правильно готовить и есть блины — советуют медики.

В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили: блины богаты углеводами и их употребление можно считать полноценным приёмом пищи. А наличие в составе молочных продуктов (молоко, кефир и так далее) и яиц обогащает блины животным белком — источником рибофлавина, кальция, железа.

В день врачи советуют съедать не больше двух-трёх блинов, и лучше — в первой половине дня. В течение недели же каждодневно есть блины не стоит. Тяжеловато для организма.

Как сделать блины полезнее? Можно использовать разные виды муки, кроме традиционной пшеничной, например, ржаную или миндальную. Самые низкокалорийные блины получаются из ячменной муки. Конечно, нужно быть готовым к тому, что и вкус блинов будет непривычным. Полезнее станут блины и в том случае, если их заводить не на молоке, а на кефире, использовать не яйцо целиком, а только белок.

Многие любят есть блины с мёдом, со сгущённым молоком. Заметим, что полезнее от этого они не становятся, а вот калорий в блинах со сгущенкой, например, намного больше, чем просто в блинах.

Мёд, кстати, богат витаминами группы B, калием, кальцием, магнием и другими полезными микроэлементами. Однако его следует очень осторожно употреблять, например, диабетикам. Кстати, самым полезным считается гречишный мёд, а самым безопасным для аллергиков — акациевый.

— Блины следует с большой осторожностью употреблять больным диабетом, а людям с непереносимостью глютена — отказаться от них, — отметили в пресс-службе минздрава Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как правильно отмечать Масленицу.

Масленичная неделя 2025 по дням в Приморье — что делать в каждый день праздника
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Масленица#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика