Диагноз — передоз: как пережить Масленицу и не устроить «курощение блинами»

Как сделать блины полезнее? Можно использовать разные виды муки, кроме традиционной пшеничной, например, ржаную или миндальную. Самые низкокалорийные блины получаются из ячменной муки. Конечно, нужно быть готовым к тому, что и вкус блинов будет непривычным. Полезнее станут блины и в том случае, если их заводить не на молоке, а на кефире, использовать не яйцо целиком, а только белок.