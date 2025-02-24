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Posted 24 февраля, 02:02

Published 24 февраля, 02:02

Modified 24 февраля, 02:04

Updated 24 февраля, 02:04

Весна бесцеремонно накроет Приморский край в ближайшее время

Долой пуховики, врывается весна: +10°С и теплые ночи порадуют Приморье

24 февраля 2025, 02:02
Фото: 1MI.

Весна бесцеремонно накроет Приморский край в ближайшее время

Сюжет
Погода
Март оказался более, чем пунктуальным в Приморском крае. Он настолько поторопился, что начал влиять на погоду региона в феврале.

Сегодня, 24 февраля, жители региона ощутят дыхание весны. Воздух прогреется до +7 °С. Даже на севере столбики термометров будут колебаться от -1 до -4 °С, сообщает Примгидромет.

Ближайшей ночью потепление продолжится. Кое-где похолодает до -25 °С, а на юго-западе — -2 — -5 °С. Днем максимальный температурный фон станет еще выше — +3 — +10 °С. Однако китайский циклон спровоцирует небольшой снег в некоторых районах.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до нуля. Завтра спокойная синоптическая обстановка скрасится плюсовыми температурами — +3 — +6 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима сдает позиции в Приморском крае.

Весне дорогу: февраль в Приморье завершается потеплением
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