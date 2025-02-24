«Дорога смерти»: труп зажало в автомобиле после ДТП с самосвалом в Приморье — видео

Posted 24 февраля, 06:38
Published 24 февраля, 06:38
Modified 24 февраля, 06:40
Updated 24 февраля, 06:40
Чудовищное столкновение на дороге унесло жизнь мужчины во Врангеле, сообщают новые медиа. По словам подписчиков социальных сетей, легковой автомобиль столкнулся с самосвалом.
В результате аварии погибшего мужчину зажало в салоне седана. На кадрах видно, как спасатели достают бездыханное тело из покореженной машины.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что элитный автомобиль превратился в груду железа после страшной аварии во Владивостоке.