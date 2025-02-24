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Posted 24 февраля, 06:38

Published 24 февраля, 06:38

Modified 24 февраля, 06:40

Updated 24 февраля, 06:40

Спасатели достают тело из разбитого в аварии авто в Приморском крае

«Дорога смерти»: труп зажало в автомобиле после ДТП с самосвалом в Приморье — видео

24 февраля 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.

Спасатели достают тело из разбитого в аварии авто в Приморском крае

Сюжет
Дорога
На пути к Находке творится «хаос» — иномарка разбита в клочья, собралась пробка, спасатели вытаскивают тело погибшего участника ДТП.

Чудовищное столкновение на дороге унесло жизнь мужчины во Врангеле, сообщают новые медиа. По словам подписчиков социальных сетей, легковой автомобиль столкнулся с самосвалом.

В результате аварии погибшего мужчину зажало в салоне седана. На кадрах видно, как спасатели достают бездыханное тело из покореженной машины.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что элитный автомобиль превратился в груду железа после страшной аварии во Владивостоке.

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