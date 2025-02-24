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Posted 24 февраля, 06:03

Published 24 февраля, 06:03

Modified 24 февраля, 06:05

Updated 24 февраля, 06:05

Резкое потепление ожидается в Приморском крае

Его конец красив как никогда: жара +15°С ждет Приморье в последних числах февраля

24 февраля 2025, 06:03
Фото: vostokmedia.com.

Резкое потепление ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Март вот-вот вступит в свои права. Приморский край ощутит его приближение уже в ближайшие дни.

Регион готовится к пробуждению природы, как это заведено в преддверии весны. Наступившая неделя окажется теплой, сообщает Примгидромет.

В понедельник большая часть края ощутит плюсовые температуры, только в северных районах сохранятся значения ниже нуля. Ночью будет ощущаться морозец, — столбики термометров упадут до -25 °С. На юго-западе — -2 — -5 °С.

Во вторник воздух прогреется до +10 °С. Минимум составит -5 — -11 °С. Хабаровский циклон принесет небольшие осадки в некоторых районах.

В среду снегопад прекратится. в Приморье станет прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до +3 °С, на севере вновь будет властвовать легкий минус.

В четверг ночь прогнозируется холодная. Кое-где термометры покажут -22 °С. Однако днем вновь вернется жара вплоть до +12 °С.

В пятницу, последний день зимы, столбики термометров продолжат подниматься вверх. Максимальное значение — +14 °С. Даже на севере освоятся плюсовые температуры, — +1 — +5 °С.

Во Владивостоке погода не предвещает осадков. Зато на уличных градусниках значения ожидаются весьма переменчивые. По ночам -5 — -8, а днем от нуля до +9 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима сбавляет обороты в Приморском крае.

Весне дорогу: февраль в Приморье завершается потеплением
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