Его конец красив как никогда: жара +15°С ждет Приморье в последних числах февраля

Posted 24 февраля, 06:03
Published 24 февраля, 06:03
Modified 24 февраля, 06:05
Updated 24 февраля, 06:05
Регион готовится к пробуждению природы, как это заведено в преддверии весны. Наступившая неделя окажется теплой, сообщает Примгидромет.
В понедельник большая часть края ощутит плюсовые температуры, только в северных районах сохранятся значения ниже нуля. Ночью будет ощущаться морозец, — столбики термометров упадут до -25 °С. На юго-западе — -2 — -5 °С.
Во вторник воздух прогреется до +10 °С. Минимум составит -5 — -11 °С. Хабаровский циклон принесет небольшие осадки в некоторых районах.
В среду снегопад прекратится. в Приморье станет прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до +3 °С, на севере вновь будет властвовать легкий минус.
В четверг ночь прогнозируется холодная. Кое-где термометры покажут -22 °С. Однако днем вновь вернется жара вплоть до +12 °С.
В пятницу, последний день зимы, столбики термометров продолжат подниматься вверх. Максимальное значение — +14 °С. Даже на севере освоятся плюсовые температуры, — +1 — +5 °С.
Во Владивостоке погода не предвещает осадков. Зато на уличных градусниках значения ожидаются весьма переменчивые. По ночам -5 — -8, а днем от нуля до +9 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима сбавляет обороты в Приморском крае.