Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Германии

Как пишет «Ридус», возросло число депутатов, выступающих за мирное разрешение украинского конфликта посредством переговоров. По мнению депутата, в нынешней обстановке любое сформированное правительство в Берлине будет вынуждено более внимательно учитывать позицию Вашингтона в своих действиях и заявлениях. Это уже само по себе способно предотвратить возможные попытки сорвать переговорный процесс.