Posted 24 февраля, 14:01
Published 24 февраля, 14:01
Modified 24 февраля, 14:03
Updated 24 февраля, 14:03
Чепа отметил, что «трансформация структуры бундестага» после голосования внушает оптимизм. По его словам, увеличилось представительство «Альтернативы для Германии». Крайне значимо попадание в парламент «Фракции Сары Вагенкнехт».
Как пишет «Ридус», возросло число депутатов, выступающих за мирное разрешение украинского конфликта посредством переговоров. По мнению депутата, в нынешней обстановке любое сформированное правительство в Берлине будет вынуждено более внимательно учитывать позицию Вашингтона в своих действиях и заявлениях. Это уже само по себе способно предотвратить возможные попытки сорвать переговорный процесс.