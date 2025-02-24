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Posted 24 февраля, 14:01

Published 24 февраля, 14:01

Modified 24 февраля, 14:03

Updated 24 февраля, 14:03

Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Германии

24 февраля 2025, 14:01
Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, высказал мнение о влиянии прошедших 23 февраля выборов в Германии на предстоящие российско-американские переговоры по Украине.

Чепа отметил, что «трансформация структуры бундестага» после голосования внушает оптимизм. По его словам, увеличилось представительство «Альтернативы для Германии». Крайне значимо попадание в парламент «Фракции Сары Вагенкнехт».

Как пишет «Ридус», возросло число депутатов, выступающих за мирное разрешение украинского конфликта посредством переговоров. По мнению депутата, в нынешней обстановке любое сформированное правительство в Берлине будет вынуждено более внимательно учитывать позицию Вашингтона в своих действиях и заявлениях. Это уже само по себе способно предотвратить возможные попытки сорвать переговорный процесс.

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