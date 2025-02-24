Итоги недели в Приморье: тюрьма для бизнесменов, отпор тигру, фестиваль в честь героя

Posted 23 февраля, 22:00
Published 23 февраля, 22:00
Modified 23 февраля, 23:32
Updated 23 февраля, 23:32
Жесткая авария с участием «золотой» иномарки случилась во Владивостоке
Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.
Тигру дали отпор в Приморье
Удивительная ситуация развернулась в одном из муниципалитетов Приморского края. Огромный дикий кот почти начал трапезничать псом, но вдруг его ужин прервал еще один дворовый защитник.
Фестиваль имени Сергея Ефремова пройдет в Приморье
Организационный комитет и члены жюри патриотического фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова обсудили детали этого масштабного события, финал которого пройдёт во Владивостоке в сентябре.
Бизнесмены из Приморья могут попасть за решетку
Подписчики соцсетей встревожены тем, что предприниматели, занимающиеся строительством коттеджных поселков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», избегут правосудия. Ранее на бизнесменов возбудили уголовное дело из-за подозрений в хищении денег жителей Приморского края.
Стилистка из Владивостока стала жертвой буллинга
Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.