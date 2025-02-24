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Posted 23 февраля, 22:00

Published 23 февраля, 22:00

Modified 23 февраля, 23:32

Updated 23 февраля, 23:32

Итоги недели в Приморье: тюрьма для бизнесменов, отпор тигру, фестиваль в честь героя

Итоги недели в Приморье: тюрьма для бизнесменов, отпор тигру, фестиваль в честь героя

23 февраля 2025, 22:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события недели с 17 по 23 февраля в Приморье — в обзоре «Восток-Медиа»

Жесткая авария с участием «золотой» иномарки случилась во Владивостоке

Авария с участием многотонника, который сложился и «залетел» на ограждение, поставила колом объездную трассу во Владивостоке. Как и почему фура устроила перфоманс? — Узнаете в материале.

«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке
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Тигру дали отпор в Приморье

Удивительная ситуация развернулась в одном из муниципалитетов Приморского края. Огромный дикий кот почти начал трапезничать псом, но вдруг его ужин прервал еще один дворовый защитник.

Храброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео
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Фестиваль имени Сергея Ефремова пройдет в Приморье

Организационный комитет и члены жюри патриотического фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова обсудили детали этого масштабного события, финал которого пройдёт во Владивостоке в сентябре.

Светлана Морозова: фестиваль имени Сергея Ефремова пройдёт достойно памяти Героя
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Бизнесмены из Приморья могут попасть за решетку

Подписчики соцсетей встревожены тем, что предприниматели, занимающиеся строительством коттеджных поселков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», избегут правосудия. Ранее на бизнесменов возбудили уголовное дело из-за подозрений в хищении денег жителей Приморского края.

Недвижка в Москве и Lexus под арестом: попадут ли приморские бизнесмены за решетку?
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Стилистка из Владивостока стала жертвой буллинга

Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.

Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны
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