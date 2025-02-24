Картина дня в Приморье: угроза цунами, «золотая» набережная и мокрое место в самолете

Posted 24 февраля, 11:11
Published 24 февраля, 11:11
Modified 24 февраля, 11:38
Updated 24 февраля, 11:38
Сообщение о цунами всколыхнуло общественность в Приморье
Специалисты Примгидромета выступили с официальным заявлением в ответ на появившиеся в социальных сетях сообщения о возможном цунами у берегов Приморского края. По данным ведомства, текущая сейсмическая активность в Японском море не представляет опасности для региона.
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