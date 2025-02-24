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Posted 24 февраля, 11:11

Published 24 февраля, 11:11

Modified 24 февраля, 11:38

Updated 24 февраля, 11:38

Картина дня в Приморье: угроза цунами, «золотая» набережная и мокрое место в самолете

Картина дня в Приморье: угроза цунами, «золотая» набережная и мокрое место в самолете

24 февраля 2025, 11:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Сообщение о цунами всколыхнуло общественность в Приморье

Специалисты Примгидромета выступили с официальным заявлением в ответ на появившиеся в социальных сетях сообщения о возможном цунами у берегов Приморского края. По данным ведомства, текущая сейсмическая активность в Японском море не представляет опасности для региона.

Тревожное сообщение о цунами в Приморье: Примгидромет призывает не паниковать
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Дорогое благоустройство обещают жителям Владивостока

36 гектаров земли превратятся в чудесную локацию для досуга во Владивостоке. Молодой и стремительно развивающийся район станет еще привлекательнее для горожан.

Новую набережную построят во Владивостоке: почти 600 000 000 рублей на реализацию
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Пассажир самолёта оставил мокрое место

Перелет из столицы в Приморский край выдался необычным. Всему виной приключения мужчины, который оставил после себя мокрое место на борту авиалайнера.

ЧП в небесах: от мужчины осталось мокрое место в самолете Москва — Владивосток
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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