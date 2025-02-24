Лобби мэра Владивостока и губернатора Приморья принесло городу масштабные инвестиции

Posted 24 февраля, 06:07
Published 24 февраля, 06:07
Modified 24 февраля, 06:09
Updated 24 февраля, 06:09
Правительство России утвердило увеличение финансирования пяти дальневосточных регионов до 2039 года, выделив почти 32 млрд рублей. Владивосток направит средства на реализацию двух стратегически важных проектов: создание современного парка «Минный городок» и строительство инновационного научно-технологического центра на острове Русский.
Механизм единой субсидии, инициированный президентом, позволит гарантировать стабильное финансирование проектов и привлечь частных инвесторов через концессионные соглашения.
Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития контролировать сроки освоения средств, исключив задержки.
Системная работа мэрии и губернатора Приморья по согласованию проектов с федеральным центром позволила городу закрепить приоритетный статус в долгосрочном бюджете. Реализация этих проектов существенно повысит качество городской среды и укрепит научно-образовательный потенциал приморской столицы.