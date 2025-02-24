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Posted 24 февраля, 06:07

Published 24 февраля, 06:07

Modified 24 февраля, 06:09

Updated 24 февраля, 06:09

Лобби мэра Владивостока и губернатора Приморья принесло городу масштабные инвестиции

Лобби мэра Владивостока и губернатора Приморья принесло городу масштабные инвестиции

24 февраля 2025, 06:07
Фото: vlc.ru.
Сюжет
Бюджет
Благодаря активной работе администрации Владивостока и краевых властей город получит дополнительные 32 млрд рублей. Средства пойдут на создание инфраструктурных объектов и развитие научного потенциала в рамках федеральной программы.

Правительство России утвердило увеличение финансирования пяти дальневосточных регионов до 2039 года, выделив почти 32 млрд рублей. Владивосток направит средства на реализацию двух стратегически важных проектов: создание современного парка «Минный городок» и строительство инновационного научно-технологического центра на острове Русский.

Механизм единой субсидии, инициированный президентом, позволит гарантировать стабильное финансирование проектов и привлечь частных инвесторов через концессионные соглашения.

Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития контролировать сроки освоения средств, исключив задержки.

Системная работа мэрии и губернатора Приморья по согласованию проектов с федеральным центром позволила городу закрепить приоритетный статус в долгосрочном бюджете. Реализация этих проектов существенно повысит качество городской среды и укрепит научно-образовательный потенциал приморской столицы.

#Новости#Общество#Владивосток#Бюджет#Инфраструктура#Городская среда#Приморский край#Михаил Мишустин#Инвестиции#Русский#Минный городок
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