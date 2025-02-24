Масштабное ЧП: пожар охватил мусорный полигон в Приморском крае

Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром на мусорном полигоне в Приморье

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В Партизанском районе давеча было неспокойно — площадка ТБО оказалась в огне. Профильные ведомства уже разбираются в обстоятельствах инцидента.