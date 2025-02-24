Масштабное ЧП: пожар охватил мусорный полигон в Приморском крае

Posted 24 февраля, 03:48
Published 24 февраля, 03:48
Modified 24 февраля, 03:50
Updated 24 февраля, 03:50
Природоохранная прокуратура заинтересовалась возгоранием мусорного полигона в Партизанском округе. Владивостокское ведомство проверяет информацию о пожаре около села Владимиро-Алексеевское.
Предварительно установлено, что огонь успел распространиться на 250 квадратных метрах. Прокуратура оценит работу муниципального предприятия, которое занимается вывозом и сортировкой отходов на полигоне.
«В настоящий момент предприятием организовано тушение возгорания. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что черные клубы дыма заполонили небо в дальневосточной столице.