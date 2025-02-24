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Posted 24 февраля, 03:48

Published 24 февраля, 03:48

Modified 24 февраля, 03:50

Updated 24 февраля, 03:50

Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром на мусорном полигоне в Приморье

Масштабное ЧП: пожар охватил мусорный полигон в Приморском крае

24 февраля 2025, 03:48
Фото: 1MI.

Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром на мусорном полигоне в Приморье

Сюжет
Пожар
В Партизанском районе давеча было неспокойно — площадка ТБО оказалась в огне. Профильные ведомства уже разбираются в обстоятельствах инцидента.

Природоохранная прокуратура заинтересовалась возгоранием мусорного полигона в Партизанском округе. Владивостокское ведомство проверяет информацию о пожаре около села Владимиро-Алексеевское.

Предварительно установлено, что огонь успел распространиться на 250 квадратных метрах. Прокуратура оценит работу муниципального предприятия, которое занимается вывозом и сортировкой отходов на полигоне.

«В настоящий момент предприятием организовано тушение возгорания. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что черные клубы дыма заполонили небо в дальневосточной столице.

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#Новости#Пожар#Возгорание#Владивосток#Дым#Природоохранная прокуратура#Приморский край#Происшествия#Партизанский округ#Дальневосточная столица
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