Настало время решать: депутат Думы Владивостока — о последнем шансе Геннадия Шульги

— Кроме того, именно зимой строятся планы на будущее, — сказал депутат Думы. — Я постоянно общаюсь с представителями ТОСов и понимаю, что всегда рядом должен быть депутат регионального парламента и без него работу с избирателями просто подчас невозможно выстроить.