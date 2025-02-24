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Posted 24 февраля, 04:17

Published 24 февраля, 04:17

Modified 24 февраля, 04:19

Updated 24 февраля, 04:19

Депутат Думы Владивостока высказался по поводу неэтичного поведения

Настало время решать: депутат Думы Владивостока — о последнем шансе Геннадия Шульги

24 февраля 2025, 04:17
Фото: vostokmedia.com.

Депутат Думы Владивостока высказался по поводу неэтичного поведения

Сюжет
Депутат
Депутат Думы Владивостока Александр Бондяев, руководитель рабочей группы по организации территориального общественного самоуправления, возмущен поведением Геннадия Шульги, депутата ЗС ПК, который фактически самоустранился от своих обязанностей.
— Геннадий Шульга уже очень давно находится за пределами Российской Федерации — в тёплой стране под названием Таиланд и не собирается возвращаться на родину, к своим избирателям, к исполнению своих обязанностей, как народного избранника, — сказал Александр Бондяев. — Я считаю, что депутат должен присутствовать в городе, в крае, где живут люди, доверившие ему представлять их в Законодательном Собрании Приморского края. И никак иначе!

Александр Бондяев также отметил, что зима — особенное время для депутата, ведь именно зимой часто возникают нештатные ситуации, которые требуют от народного избранника срочных действий в помощь избирателям.

Видео: Предоставлено Александром Бондяевым.

— Кроме того, именно зимой строятся планы на будущее, — сказал депутат Думы. — Я постоянно общаюсь с представителями ТОСов и понимаю, что всегда рядом должен быть депутат регионального парламента и без него работу с избирателями просто подчас невозможно выстроить.

Александр Бондяев подчеркнул, что пришло время решать: либо Геннадий Шульга возвращается на Родину и занимается своим делом, либо слагает с себя полномочия и прекращает быть депутатом ЗС ПК.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает о поведении Шульги депутат Мария Лагунова.

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