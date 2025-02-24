Не хулиган, а хулиганка: в Красном Яре поймали безбашенную пацанку — видео

Posted 23 февраля, 23:16
Published 23 февраля, 23:16
Modified 23 февраля, 23:18
Updated 23 февраля, 23:18
В пресс-службе минлесхоза Приморского края рассказали: сотрудники госохотнадзора утром 23 февраля отловили конфликтную особь амурского тигра — самку возрастом до двух лет. Животное будет перевезено в «Центр „Тигр“, где полосатую хулиганку осмотрят специалисты и выяснят, есть ли у нее проблемы со здоровье и каково состояние в целом.
— Центр «Амурский тигр» принимал непосредственное участие в создании нацпарка «Бикин» и продолжает во всем поддерживать его сотрудников, жителей Красного Яра, оказывает содействие тем, кто приезжает сюда по работе, будь то съемки фильма или отлов «конфликтного тигра», — прокомментировали в АНО «Центр „Амурский тигр“. — О последнем было разговоров, мол, на улицу не выйти — ходит тигрица с тигрятами. Как оказалось, и массовые уличные мероприятия в селе проводятся, и тигр один — подросток, попавший в трудную жизненную ситуацию.
После осмотра в центре реабилитации в Алексеевке специалисты примут решение: будет ли тигрица возвращена в дикую природу или пока пройдет восстановление и лечение в центре.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцев запугивают фейками о тиграх.