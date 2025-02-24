Не хулиган, а хулиганка: в Красном Яре поймали безбашенную пацанку — видео

В пресс-службе минлесхоза Приморского края рассказали: сотрудники госохотнадзора утром 23 февраля отловили конфликтную особь амурского тигра — самку возрастом до двух лет. Животное будет перевезено в «Центр „Тигр“, где полосатую хулиганку осмотрят специалисты и выяснят, есть ли у нее проблемы со здоровье и каково состояние в целом.