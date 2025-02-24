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Posted 23 февраля, 23:16

Published 23 февраля, 23:16

Modified 23 февраля, 23:18

Updated 23 февраля, 23:18

В Приморском крае отловили конфликтную тигрицу

Не хулиган, а хулиганка: в Красном Яре поймали безбашенную пацанку — видео

23 февраля 2025, 23:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае отловили конфликтную тигрицу

Сюжет
Тигр
Рядом с Красным Яром в Приморском крае сотрудники охотнадзора — совместно со специалистами АНО «Центр „Амурский тигр“ — отловили хищника, беспокоившего посёлок. Хулиган оказался хулиганкой — самкой около двух лет от роду.

В пресс-службе минлесхоза Приморского края рассказали: сотрудники госохотнадзора утром 23 февраля отловили конфликтную особь амурского тигра — самку возрастом до двух лет. Животное будет перевезено в «Центр „Тигр“, где полосатую хулиганку осмотрят специалисты и выяснят, есть ли у нее проблемы со здоровье и каково состояние в целом.

Видео: @minles_pk.
— Центр «Амурский тигр» принимал непосредственное участие в создании нацпарка «Бикин» и продолжает во всем поддерживать его сотрудников, жителей Красного Яра, оказывает содействие тем, кто приезжает сюда по работе, будь то съемки фильма или отлов «конфликтного тигра», — прокомментировали в АНО «Центр „Амурский тигр“. — О последнем было разговоров, мол, на улицу не выйти — ходит тигрица с тигрятами. Как оказалось, и массовые уличные мероприятия в селе проводятся, и тигр один — подросток, попавший в трудную жизненную ситуацию.

После осмотра в центре реабилитации в Алексеевке специалисты примут решение: будет ли тигрица возвращена в дикую природу или пока пройдет восстановление и лечение в центре.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцев запугивают фейками о тиграх.

Приморцев снова запугивают вбросами о тиграх
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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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