Небо чернеет над городом: что полыхает во Владивостоке — видео

Posted 24 февраля, 02:22
Published 24 февраля, 02:22
Modified 24 февраля, 02:24
Updated 24 февраля, 02:24
Жители дальневосточной столицы заметили, что небо над Второй Речкой стремительно окутывает чернота. Пугающие кадры разлетелись в новых медиа. Также очевидцы сообщили, что огнеборцы в кратчайшие сроки подоспели к месту инцидента.
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю рассказали, что на побережье загорелись мусор и автопокрышки. Пламя успело охватить 15 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь едва не уничтожил двухквартирный дом в Приморском крае. Более того, сразу два мощных пожара случились в регионе.