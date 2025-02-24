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Posted 24 февраля, 02:22

Published 24 февраля, 02:22

Modified 24 февраля, 02:24

Updated 24 февраля, 02:24

Черный дым заполонил небо во Владивостоке

Небо чернеет над городом: что полыхает во Владивостоке — видео

24 февраля 2025, 02:22
Фото: 1MI.

Черный дым заполонил небо во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Клубы дыма поднимаются над Владивостоком. Всему виной пожар, которому уже противостоят огнеборцы. Подробности в материале.

Жители дальневосточной столицы заметили, что небо над Второй Речкой стремительно окутывает чернота. Пугающие кадры разлетелись в новых медиа. Также очевидцы сообщили, что огнеборцы в кратчайшие сроки подоспели к месту инцидента.

В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю рассказали, что на побережье загорелись мусор и автопокрышки. Пламя успело охватить 15 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.

Видео: vlnews25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь едва не уничтожил двухквартирный дом в Приморском крае. Более того, сразу два мощных пожара случились в регионе.

Огонь подбирался к квартирам: два мощных пожара за один день случились в Приморье
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