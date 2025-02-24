Несколько очагов пламени: мощные пожары тушат в Приморье

За минувшие выходные в Приморском крае оперативно потушили девять природных пожаров общей площадью около 520 гектаров. На территории лесного фонда было зафиксировано пять лесных пожаров площадью около 72 гектаров, а на землях иных категорий — четыре ландшафтных пожара площадью около 450 гектаров.

В тушении пожаров приняли участие более 90 человек. Пожары были зарегистрированы в нескольких муниципалитетах, включая Уссурийский, Партизанский, Хасанский и Ольгинский округа.

В регионе действует особый противопожарный режим, который вводит ограничения и усиливает ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.