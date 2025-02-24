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Posted 24 февраля, 09:29

Published 24 февраля, 09:29

Modified 24 февраля, 10:18

Updated 24 февраля, 10:18

Несколько очагов пламени: мощные пожары тушат в Приморье

Несколько очагов пламени: мощные пожары тушат в Приморье

24 февраля 2025, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Лесные пожары
В Приморье лесу угрожают сразу несколько очагов пламени. Стихия распространяется в разных районах. С огнем борются пожарные.

За минувшие выходные в Приморском крае оперативно потушили девять природных пожаров общей площадью около 520 гектаров. На территории лесного фонда было зафиксировано пять лесных пожаров площадью около 72 гектаров, а на землях иных категорий — четыре ландшафтных пожара площадью около 450 гектаров.

В тушении пожаров приняли участие более 90 человек. Пожары были зарегистрированы в нескольких муниципалитетах, включая Уссурийский, Партизанский, Хасанский и Ольгинский округа.

В регионе действует особый противопожарный режим, который вводит ограничения и усиливает ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь охватил полигон в Приморье.

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#Новости#Лесные пожары#Пожарная безопасность#Пожары#Приморский край#Приморье#Ольгинский#Партизанский#Хасанский#Происшествия#Природные пожары
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