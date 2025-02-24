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Posted 24 февраля, 04:36

Published 24 февраля, 04:36

Modified 24 февраля, 04:38

Updated 24 февраля, 04:38

Грубые нарушения обнаружили в магазине Владивостока

Незаконная сладость: восточные вкусняшки скрыли свой «возраст» в Приморье — фото

24 февраля 2025, 04:36
Фото: Изображение Midjourney.

Грубые нарушения обнаружили в магазине Владивостока

Сюжет
Роспотребнадзор
Прокуратура продолжает проверять владивостокские супермаркеты. Сотрудникам надзорного ведомства удалось отыскать поистине удивительные товары на прилавках местных торговых точек.

В центре города под «прицел» проверяющих попал магазин, жалобы на который поступали от жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По результатам совместного выхода со специалистами Роспотребнадзора и полиции информация о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства нашла свое подтверждение», — подчеркнули в ведомстве.

Эксперты обнаружили не только немаркированные товары, но и вскрытые упаковки, а также просроченные продукты. Не обошлось без нарушений в порядке хранения.

Особое внимание было уделено сладостям, которые изготовили, судя по данным на упаковке, никогда.

Фото: prosecutor_pk
«По результатам проверки ведомство примет в отношении индивидуального предпринимателя исчерпывающий комплекс мер реагирования», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о результатах проверок супермаркетов в дальневосточной столице.

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