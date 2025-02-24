Незаконная сладость: восточные вкусняшки скрыли свой «возраст» в Приморье — фото

Posted 24 февраля, 04:36
Published 24 февраля, 04:36
Modified 24 февраля, 04:38
Updated 24 февраля, 04:38
В центре города под «прицел» проверяющих попал магазин, жалобы на который поступали от жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба прокуратуры.
«По результатам совместного выхода со специалистами Роспотребнадзора и полиции информация о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства нашла свое подтверждение», — подчеркнули в ведомстве.
Эксперты обнаружили не только немаркированные товары, но и вскрытые упаковки, а также просроченные продукты. Не обошлось без нарушений в порядке хранения.
Особое внимание было уделено сладостям, которые изготовили, судя по данным на упаковке, никогда.
«По результатам проверки ведомство примет в отношении индивидуального предпринимателя исчерпывающий комплекс мер реагирования», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о результатах проверок супермаркетов в дальневосточной столице.