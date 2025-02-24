Носки бьют рекорды: кто раскупил «одежду для ног» по всей России

Мужчины в Приморском крае получили свои носки

Сюжет Праздник

В России традиционно фиксируется рост спроса на носки перед 23 февраля, причем практически во всех регионах. Не стал исключением и нынешний год, даже больше — носков купили в несколько раз больше, чем в прошлом.

Покупать носки — причём именно мужские — россияне начали примерно 15 февраля, а пика продажи достигли 19–20 февраля, сообщает «Газета.ру». Спрос на этот предмет мужского гардероба был в 2025 году ажиотажным — их было продано в 3,5 раза больше по сравнению с февралем 2024 года. Поразительно, но в некоторых регионах России носки в гипермаркетах фактически были распроданы. Во Владивостоке и Приморском крае столь феерического спроса не наблюдалось, однако в том, что многие, очень многие приморцы получили в подарок на 23 февраля именно носки — чёрные, белые, цветные, — можно не сомневаться. — Ажиотажные покупки носков перед 23 февраля — традиционный феномен для российского ритейла, наши мужчины точно без носков не останутся, — отметили представители торговых сетей. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему дамы столицы ДФО могут остаться без подарка на 8 Марта. Кризис в преддверии 8 марта: огромную партию цветов не пропустили в Приморье Узнать подробнее