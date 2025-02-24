vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 05:34

Published 24 февраля, 05:34

Modified 24 февраля, 05:36

Updated 24 февраля, 05:36

Мужчины в Приморском крае получили свои носки

Носки бьют рекорды: кто раскупил «одежду для ног» по всей России

24 февраля 2025, 05:34
Фото: 1MI.

Мужчины в Приморском крае получили свои носки

Сюжет
Праздник
В России традиционно фиксируется рост спроса на носки перед 23 февраля, причем практически во всех регионах. Не стал исключением и нынешний год, даже больше — носков купили в несколько раз больше, чем в прошлом.

Покупать носки — причём именно мужские — россияне начали примерно 15 февраля, а пика продажи достигли 19–20 февраля, сообщает «Газета.ру».

Спрос на этот предмет мужского гардероба был в 2025 году ажиотажным — их было продано в 3,5 раза больше по сравнению с февралем 2024 года. Поразительно, но в некоторых регионах России носки в гипермаркетах фактически были распроданы.

Во Владивостоке и Приморском крае столь феерического спроса не наблюдалось, однако в том, что многие, очень многие приморцы получили в подарок на 23 февраля именно носки — чёрные, белые, цветные, — можно не сомневаться.

— Ажиотажные покупки носков перед 23 февраля — традиционный феномен для российского ритейла, наши мужчины точно без носков не останутся, — отметили представители торговых сетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему дамы столицы ДФО могут остаться без подарка на 8 Марта.

Кризис в преддверии 8 марта: огромную партию цветов не пропустили в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика