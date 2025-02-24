Новую набережную построят во Владивостоке: почти 600 000 000 рублей на реализацию

Posted 24 февраля, 04:05
Published 24 февраля, 04:05
Modified 24 февраля, 04:07
Updated 24 февраля, 04:07
В микрорайоне Патрокл появится новая набережная, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
ТОР «Приморье» станет больше на 36 гектаров благодаря новому проекту. Уже в 2028 году в городе появится новое общественное пространство, предназначенное для проведения фестивалей и масштабных мероприятий. В данную программу инвестируют 590 миллионов рублей.
Инициатива одобрена премьером-министром России Михаилом Мишустиным, который подписал соответствующий документ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна локация преобразится в дальневосточной столице.