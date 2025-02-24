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Posted 24 февраля, 04:05

Published 24 февраля, 04:05

Modified 24 февраля, 04:07

Updated 24 февраля, 04:07

Новое общественное пространство обустроят во Владивостоке

Новую набережную построят во Владивостоке: почти 600 000 000 рублей на реализацию

24 февраля 2025, 04:05
Фото: vostokmedia.com.

Новое общественное пространство обустроят во Владивостоке

Сюжет
Набережная
36 гектаров земли превратятся в чудесную локацию для досуга во Владивостоке. Молодой и стремительно развивающийся район станет еще привлекательнее для горожан.

В микрорайоне Патрокл появится новая набережная, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

ТОР «Приморье» станет больше на 36 гектаров благодаря новому проекту. Уже в 2028 году в городе появится новое общественное пространство, предназначенное для проведения фестивалей и масштабных мероприятий. В данную программу инвестируют 590 миллионов рублей.

Инициатива одобрена премьером-министром России Михаилом Мишустиным, который подписал соответствующий документ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна локация преобразится в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Набережная#Владивосток#Фестивали#Приморский край#Михаил Мишустин#Инвестиции#Общественное пространство#Мероприятия
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