Останется надолго в Приморье: иностранец отправится в тюрьму, а не на Родину

Posted 24 февраля, 00:58
Published 24 февраля, 00:58
Modified 24 февраля, 01:00
Updated 24 февраля, 01:00
В дальневосточной столице осудили иностранца, который избил своего земляка на территории России, сообщает пресс-служба региональной системы.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что гость из азиатской страны совершил преступление в алкогольном опьянении.
Теперь дебошир отправится в исправительную колонию на два года и шесть месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске молодой человек высказал мнение в баре и загремел в больницу.