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Posted 24 февраля, 00:58

Published 24 февраля, 00:58

Modified 24 февраля, 01:00

Updated 24 февраля, 01:00

Буйный гость из Азии проведет несколько лет за решеткой в Приморском крае

Останется надолго в Приморье: иностранец отправится в тюрьму, а не на Родину

24 февраля 2025, 00:58
Фото: 1MI.

Буйный гость из Азии проведет несколько лет за решеткой в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Судя по всему, мужчина запомнит путешествие в Приморье на всю жизнь. Ведь иностранец поселится не в комфортабельном отеле, а в исправительной колонии. Причина грустного вояжа весьма занятная.

В дальневосточной столице осудили иностранца, который избил своего земляка на территории России, сообщает пресс-служба региональной системы.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что гость из азиатской страны совершил преступление в алкогольном опьянении.

Теперь дебошир отправится в исправительную колонию на два года и шесть месяцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске молодой человек высказал мнение в баре и загремел в больницу.

Высказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Алкогольное опьянение#Приморский край#Происшествия#Тяжкий вред здоровью#Иностранцы
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