Останется надолго в Приморье: иностранец отправится в тюрьму, а не на Родину

Буйный гость из Азии проведет несколько лет за решеткой в Приморском крае

Сюжет Полиция

Судя по всему, мужчина запомнит путешествие в Приморье на всю жизнь. Ведь иностранец поселится не в комфортабельном отеле, а в исправительной колонии. Причина грустного вояжа весьма занятная.