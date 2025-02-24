По решению Демешина в Хабаровском крае провели масштабный форум «Защитник Отечества»

Posted 24 февраля, 09:50
Published 24 февраля, 09:50
Modified 25 февраля, 01:55
Updated 25 февраля, 01:55
В этом году в Хабаровском крае особым образом подошли к организации празднования Дня Защитника Отечества. По решению губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровске прошло масштабное мероприятие — краевой военно-патриотический форум.
Для участия в форуме из зоны проведения СВО прибыла делегация военнослужащих во главе с заместителем командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе — начальником военно-политического управления генерал-лейтенантом Романом Грековым.
— Идею форума мы прорабатывали вместе с военнослужащими Восточного военного округа, она родилась как раз в пунктах временного размещения наших бойцов в зоне спецоперации. Каждого из них мы ждём здесь, в крае, с Победой. Форум — первый шаг к тому, чтобы все наши защитники вернулись домой, и чтобы мы с честью встретили их, — прокомментировал губернатор Дмитрий Демешин.
В рамках форума прошла выставка военной техники Вооруженных Сил РФ. Посетители смогли увидеть квадроциклы «Сокол», багги, танк Т-80, БМП и другие экспонаты. Кроме того, была представлена трофейная техника, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток»: машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, бронемашина Cougar, бронетранспортеры International MaxxPro, M 113 и БТР-4 «Буцефал». Отметим, Хабаровск стал первой точкой, куда привезли захваченную в боях технику военнослужащие ВВО.
— Техника — это возможность прикоснуться к современной истории. Действительно понять, что идёт война, идут боевые действия. Наши войска идут вперёд. Во многом благодаря потому, что мы очень остро чувствуем поддержку наших людей, нашего народа, нашей власти — в лице Дмитрия Викторовича Демешина, который бывает у нас, вникает в наши проблемы, нужды, — поделился заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе Роман Греков.
Важной частью церемонии открытия форума стал телемост с командующим группировкой войск «Восток» генерал-полковником Андреем Иванаевым из зоны проведения специальной военной операции. Командующий поздравил бойцов и жителей края с Днем защитника Отечества, поблагодарил правительство региона за помощь в организации мероприятия и дал старт форуму.
— Вы и те люди, которые сейчас своим мужеством своими тактическими и стратегическими решениями доказывают нашу Победу, делами доказывают торжество русского оружия там, на поле боя, — наши ориентиры. Вы — наши приоритеты. И с удовольствием хотим сказать, что мы не просто ваш тыл — мы рядом с вами и будем поддерживать вас во всём, — обратился к бойцам ВВО губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона также выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, поздравил их и всех участников СВО, специалистов разных профессий, добровольцев с Днем защитника Отечества.
— На всех нас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и региона. Наш народ верит в вас — защитников Родины, в вашу надёжность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Уверен, что вместе любые вызовы нам по плечу, и как было на протяжении всех веков, Победа будет за нами! — сказал Дмитрий Демешин.
На церемонии открытия форума также прошло награждение отличившихся при исполнении воинского долга. Пятнадцать военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия. Был отмечен и труд волонтёров, им были вручены благодарственные письма губернатора региона и командующего войсками ВВО.