По решению Демешина в Хабаровском крае провели масштабный форум «Защитник Отечества»

В рамках форума прошла выставка военной техники Вооруженных Сил РФ. Посетители смогли увидеть квадроциклы «Сокол», багги, танк Т-80, БМП и другие экспонаты. Кроме того, была представлена трофейная техника, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток»: машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, бронемашина Cougar, бронетранспортеры International MaxxPro, M 113 и БТР-4 «Буцефал». Отметим, Хабаровск стал первой точкой, куда привезли захваченную в боях технику военнослужащие ВВО.