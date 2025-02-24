Политолог заявил, что Трамп не смог «выкрутить руки» ни Москве, ни Киеву

Posted 24 февраля, 14:12
Published 24 февраля, 14:12
Modified 24 февраля, 14:14
Updated 24 февраля, 14:14
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не имеет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине.
Эксперт отметил, сто Вашингтон является одним из главных получателей выгоды от данного конфликта. Трампу же важно зафиксировать текущую ситуацию. Для этого он планировал «выкрутить руки» России и Украине, чтобы быстро достигнуть прекращения огня. Однако, пока у главы Белого дома ничего не получается.
Собеседник издания считает, что Москва может продолжать СВО в текущем режиме ещё минимум шесть месяцев. Киев же рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза.
Синельников-Оришак добавил, что с ЕС Трамп тоже обходится некрасиво, поэтому надежды Зеленского на помощь от Европы имеют под собой основания. Президент США же имеет сейчас два варианта, по мнению политолога. Первый — прекратить резкую риторику в адрес Киева и Брюсселя и начать разрабатывать план урегулирования конфликта, который будет учитывать интересы Европы и России. Второй — все его усилия проваливаются. В таком случае, по словам эксперта, Трамп выставит себя пустословом. Он отметил, что «грозные речи» американского президента впечатляют, однако Европа ещё на что-то способна.