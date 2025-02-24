Политолог заявил, что Трамп не смог «выкрутить руки» ни Москве, ни Киеву

Синельников-Оришак добавил, что с ЕС Трамп тоже обходится некрасиво, поэтому надежды Зеленского на помощь от Европы имеют под собой основания. Президент США же имеет сейчас два варианта, по мнению политолога. Первый — прекратить резкую риторику в адрес Киева и Брюсселя и начать разрабатывать план урегулирования конфликта, который будет учитывать интересы Европы и России. Второй — все его усилия проваливаются. В таком случае, по словам эксперта, Трамп выставит себя пустословом. Он отметил, что «грозные речи» американского президента впечатляют, однако Европа ещё на что-то способна.