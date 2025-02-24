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Posted 24 февраля, 00:29

Published 24 февраля, 00:29

Modified 24 февраля, 00:31

Updated 24 февраля, 00:31

Врачи из Приморского края назвали главных врагов иммунной системы

Пять «убийц» здоровья: что нещадно уничтожает иммунитет жителей Приморья

24 февраля 2025, 00:29
Фото: 1MI.

Врачи из Приморского края назвали главных врагов иммунной системы

Сюжет
Медицина
Первое марта — Всемирный день иммунитета. В преддверии праздника приморские врачи решили рассказать местному населению о том, как правильно оставаться здоровым.

В Приморье объявлена Неделя поддержания и укрепления иммунитета, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, сообщает региональный Минздрав. Именно поэтому медики решили напомнить населению о том, почему и как нужно помогать нашему главному «защитнику».

По словам врачей, недругами иммунной системы являются курение, алкоголь, стрессы, плохой сон и низкая физическая активность. «Союзниками» иммунитета можно с уверенностью назвать здоровый образ жизни, правильное питание, закаливание, свежий воздух и полноценный сон.

«Например, белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы», — пояснили специалисты.

Также эксперты рекомендуют каждому жителю региона делать вакцину от пневмококка в 65 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие угрозы опасны для мужской силы приморцев.

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