Пять «убийц» здоровья: что нещадно уничтожает иммунитет жителей Приморья

В Приморье объявлена Неделя поддержания и укрепления иммунитета, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, сообщает региональный Минздрав. Именно поэтому медики решили напомнить населению о том, почему и как нужно помогать нашему главному «защитнику».