Пять «убийц» здоровья: что нещадно уничтожает иммунитет жителей Приморья

Posted 24 февраля, 00:29
Published 24 февраля, 00:29
Modified 24 февраля, 00:31
Updated 24 февраля, 00:31
В Приморье объявлена Неделя поддержания и укрепления иммунитета, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, сообщает региональный Минздрав. Именно поэтому медики решили напомнить населению о том, почему и как нужно помогать нашему главному «защитнику».
По словам врачей, недругами иммунной системы являются курение, алкоголь, стрессы, плохой сон и низкая физическая активность. «Союзниками» иммунитета можно с уверенностью назвать здоровый образ жизни, правильное питание, закаливание, свежий воздух и полноценный сон.
«Например, белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы», — пояснили специалисты.
Также эксперты рекомендуют каждому жителю региона делать вакцину от пневмококка в 65 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие угрозы опасны для мужской силы приморцев.