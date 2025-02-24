vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 06:42

Published 24 февраля, 06:42

Modified 24 февраля, 06:44

Updated 24 февраля, 06:44

Появились возмутительные подробности резонансной аварии в Приморском крае

Пытался скрыться после ДТП и умер: почему легковушку раскромсало в Приморье

24 февраля 2025, 06:42
Фото: prosecutor_pk.

Появились возмутительные подробности резонансной аварии в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Мужчина без водительского удостоверения сел за руль и угодил в дорожное происшествие в Приморском крае. На случившемся он не остановился, — беспечный ездок отправился навстречу смерти, пытаясь скрыться от правосудия.

Во Врангеле случилось трагичное ДТП. Легковушка изрядно пострадала, а человек, находившийся внутри, погиб. В пресс-службе прокуратуры опубликовали новые данные о происшествии.

«Дорога смерти»: труп зажало в автомобиле после ДТП с самосвалом в Приморье — видео
Узнать подробнее

За рулем Mazda Familia находился мужчина 1986 года рождения. Оказалось, водитель ездил без автоправ. Он угодил в ДТП и попытался скрыться с места инцидента. Затем приморец вылетел на встречку, где врезался в самосвал FAW G6.

«Водитель MAZDA Familia от полученных травм погиб на месте происшествия», — подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители региона отреагировали на случившийся инцидент.

«Пытался уйти от ответственности, в итоге потерял жизнь»;
«Соболезнования близким. В таких случаях очень жаль родных».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «Приус» и автобус столкнулись лоб в лоб в Приморском крае.

Машина в мясо, на асфальте кровь: легковушку протаранил автобус в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Работают силовики: ДТП перегородило полосу в пригороде Владивостока — видеоМегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фотоЖенщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#Полиция#Смерть#Приморский край#ДТП#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика