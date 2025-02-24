Пытался скрыться после ДТП и умер: почему легковушку раскромсало в Приморье

Posted 24 февраля, 06:42
Published 24 февраля, 06:42
Modified 24 февраля, 06:44
Updated 24 февраля, 06:44
Во Врангеле случилось трагичное ДТП. Легковушка изрядно пострадала, а человек, находившийся внутри, погиб. В пресс-службе прокуратуры опубликовали новые данные о происшествии.
За рулем Mazda Familia находился мужчина 1986 года рождения. Оказалось, водитель ездил без автоправ. Он угодил в ДТП и попытался скрыться с места инцидента. Затем приморец вылетел на встречку, где врезался в самосвал FAW G6.
«Водитель MAZDA Familia от полученных травм погиб на месте происшествия», — подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.
Жители региона отреагировали на случившийся инцидент.
«Пытался уйти от ответственности, в итоге потерял жизнь»;
«Соболезнования близким. В таких случаях очень жаль родных».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «Приус» и автобус столкнулись лоб в лоб в Приморском крае.