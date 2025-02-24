Размалеванные барби в масле: со странностей началась Масленица в Приморье — фото

Posted 24 февраля, 07:43
Published 24 февраля, 07:43
Modified 24 февраля, 07:45
Updated 24 февраля, 07:45
В России началась самая вкусная февральская неделя — Масленица. Пока приморцы вспоминают «козырные» рецепты блинов, в местных магазинах начали появляться интересные дизайнерские решения в честь весьма калорийного события.
В одном из владивостокских супермаркетов появились куклы, наряженные в… блины. Мучные изделия напоминают кимоно.
«Выглядит, конечно же, не аппетитно, но забавно. Хорошо, когда сотрудники подходят с юмором и душей к своей работе», — подчеркнула горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о новогодней инсталляции, которая покорила жителей Приморского края. «Сральная королева» точно войдет в историю соцсетей.