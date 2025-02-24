Размалеванные барби в масле: со странностей началась Масленица в Приморье — фото

Магазины уже начали удивлять покупателей в Приморском крае

Сюжет Праздник

Масленица — это очень древняя традиция. Однако проводы зимы с каждым годом становятся современнее, как и общество. Приморские супермаркеты уже начали удивлять неординарными решениями покупателей в канун восточнославянского праздника.