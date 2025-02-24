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Posted 24 февраля, 07:43

Published 24 февраля, 07:43

Modified 24 февраля, 07:45

Updated 24 февраля, 07:45

Магазины уже начали удивлять покупателей в Приморском крае

Размалеванные барби в масле: со странностей началась Масленица в Приморье — фото

24 февраля 2025, 07:43
Фото: 1MI.

Магазины уже начали удивлять покупателей в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Масленица — это очень древняя традиция. Однако проводы зимы с каждым годом становятся современнее, как и общество. Приморские супермаркеты уже начали удивлять неординарными решениями покупателей в канун восточнославянского праздника.

В России началась самая вкусная февральская неделя — Масленица. Пока приморцы вспоминают «козырные» рецепты блинов, в местных магазинах начали появляться интересные дизайнерские решения в честь весьма калорийного события.

В одном из владивостокских супермаркетов появились куклы, наряженные в… блины. Мучные изделия напоминают кимоно.

«Выглядит, конечно же, не аппетитно, но забавно. Хорошо, когда сотрудники подходят с юмором и душей к своей работе», — подчеркнула горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о новогодней инсталляции, которая покорила жителей Приморского края. «Сральная королева» точно войдет в историю соцсетей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Масленица#Приморский край#Происшествия
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