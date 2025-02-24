Рождённые в боях: дети Владивостока прочитали стихи участников СВО

Как отметили организаторы, ребята читали стихи, вошедшие в сборник «Победа будет за нами!» (6+), недавно увидевший свет во Владивостоке. В него вошли стихи, написанные участниками специальной военной операции. При этом Вероника Уварова, руководитель отдела информации и общественных связей АНО «Ветераны боевых Приморского края», отметила, что к печати готовится еще одна книга стихов, рождённых в боях на СВО.