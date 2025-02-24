Рождённые в боях: дети Владивостока прочитали стихи участников СВО

Posted 23 февраля, 23:30
Published 23 февраля, 23:30
Modified 23 февраля, 23:32
Updated 23 февраля, 23:32
Патриотическое мероприятие прошло по инициативе организации «Ветераны боевых действий Приморского края», а поддержала его администрация Владивостока. Всего участие в конкурсе приняли участие более тридцати школьников 1-11-х классов — из всех районов краевого центра.
Как отметили организаторы, ребята читали стихи, вошедшие в сборник «Победа будет за нами!» (6+), недавно увидевший свет во Владивостоке. В него вошли стихи, написанные участниками специальной военной операции. При этом Вероника Уварова, руководитель отдела информации и общественных связей АНО «Ветераны боевых Приморского края», отметила, что к печати готовится еще одна книга стихов, рождённых в боях на СВО.
Организаторы конкурса хотели не только найти самых талантливых чтецов среди школьников Владивостока, но и ещё раз поговорить с молодёжью о патриотизме, развитии нравственных ценностей и сохранении традиций, устанавливающих связь поколений.
— На основе материалов конкурса будет подготовлено видеопоздравление ко Дню защитника Отечества для бойцов СВО. Отметим, что такая возможность поздравить героев спецоперации стала для ребят из Владивостока дополнительным стимулом принять участие в конкурсе, — рассказали организаторы.
Почетным гостем мероприятия стал известный художник, ученый-историк, поэт и участник СВО Роман Гвоздев, исполнивший под гитару песни, созданные им во время пребывания на линии соприкосновения.
Победителями в конкурсе «С поэзией к победе!» стали: Матвей Соболев, ученик школы №44; Прохор Сергин, школа № 83; Анастасия Цепляева, центр образования «Ступени»; Дмитрий Магарламов, школа № 62.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как отметили День защитника Отечества в Спасске-Дальнем.