Салют вам на голову: полиция разбирается, что падало в воскресенье на владивостокцев

Posted 24 февраля, 05:07
Published 24 февраля, 05:07
Modified 24 февраля, 05:09
Updated 24 февраля, 05:09
Как сообщают новые медиа, вечером 23 февраля в центре столицы ДФО был запущен фейерверк. Во время запуска на тротуары, проезжую часть и даже на людей падали осколки.
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что никакого официального салюта в честь Дня защитника Отечества в городе 23 февраля не было и не планировалось. Вероятно, кто-то учинил салютацию от щедрот души. Но — перестарался.
Сейчас проверкой сообщения о падении осколков занимается полиция.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как надо правильно поздравлять защитников Отечества.