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Posted 24 февраля, 05:07

Published 24 февраля, 05:07

Modified 24 февраля, 05:09

Updated 24 февраля, 05:09

Во Владивостоке полиция проверяет факт падения осколков салюта на людей

Салют вам на голову: полиция разбирается, что падало в воскресенье на владивостокцев

24 февраля 2025, 05:07

Во Владивостоке полиция проверяет факт падения осколков салюта на людей

Сюжет
Полиция
Полиция во Владивостоке проверяет факт падения на людей осколков от произведённого в краевом центре фейерверка. Который, кстати, неизвестно, кто устроил.

Как сообщают новые медиа, вечером 23 февраля в центре столицы ДФО был запущен фейерверк. Во время запуска на тротуары, проезжую часть и даже на людей падали осколки.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что никакого официального салюта в честь Дня защитника Отечества в городе 23 февраля не было и не планировалось. Вероятно, кто-то учинил салютацию от щедрот души. Но — перестарался.

Сейчас проверкой сообщения о падении осколков занимается полиция.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Приморский край#Происшествия
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