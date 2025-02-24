Тигров нет: в Чугуевском районе Приморского края проводят учёт полосатых хищников

Posted 24 февраля, 02:06
Published 24 февраля, 02:06
Modified 24 февраля, 02:08
Updated 24 февраля, 02:08
В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: мониторинг ведётся по следам животных на снегу. Также в районе, кроме ежегодного учета популяций проходят регулярные патрулирования для выявления и предотвращения незаконных действий на территории охотничьих угодий.
— Инспекторы следят за соблюдением правил охоты, проверяют лицензии и контролируют законность нахождения людей и транспорта в этих зонах, — сообщили в центре «Амурский тигр».