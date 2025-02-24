Тигров нет: в Чугуевском районе Приморского края проводят учёт полосатых хищников

В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: мониторинг ведётся по следам животных на снегу. Также в районе, кроме ежегодного учета популяций проходят регулярные патрулирования для выявления и предотвращения незаконных действий на территории охотничьих угодий.