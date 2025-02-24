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Posted 24 февраля, 02:06

Published 24 февраля, 02:06

Modified 24 февраля, 02:08

Updated 24 февраля, 02:08

В одном из районов Приморского края проводится учёт тигров и копытных животных

Тигров нет: в Чугуевском районе Приморского края проводят учёт полосатых хищников

24 февраля 2025, 02:06
Фото: @minles_pk.

В одном из районов Приморского края проводится учёт тигров и копытных животных

Сюжет
Тигр
В Чугуевском районе Приморского края проводится учет тигров и других животных. Работу проводят инспекторы охотнадзора.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: мониторинг ведётся по следам животных на снегу. Также в районе, кроме ежегодного учета популяций проходят регулярные патрулирования для выявления и предотвращения незаконных действий на территории охотничьих угодий.

— Инспекторы следят за соблюдением правил охоты, проверяют лицензии и контролируют законность нахождения людей и транспорта в этих зонах, — сообщили в центре «Амурский тигр».
Видео: @minles_pk.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцам штампуют фейки о тиграх.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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