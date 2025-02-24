Тревожное сообщение о цунами в Приморье: Примгидромет призывает не паниковать

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Специалисты Примгидромета выступили с официальным заявлением в ответ на появившиеся в социальных сетях сообщения о возможном цунами у берегов Приморского края. По данным ведомства, текущая сейсмическая активность в Японском море не представляет опасности для региона.

Метеорологическая служба подчеркивает, что землетрясения в районе Японских островов являются обычным природным явлением и фиксируются практически ежедневно. В настоящее время специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации, используя данные из различных источников. Фото: primhydromet Примгидромет заверяет жителей края, что в случае реальной угрозы население будет немедленно проинформировано по официальным каналам связи. Ведомство призывает приморцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации о погодных и сейсмических явлениях. Ранее «Восток-Медиа» опубликовало предположение Руслана Юрковского из блога «Маглипогода» о вероятности цунами в Приморском крае. В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами? Узнать подробнее