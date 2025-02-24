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Posted 24 февраля, 00:43

Published 24 февраля, 00:43

Modified 24 февраля, 00:45

Updated 24 февраля, 00:45

Тревожное сообщение о цунами в Приморье: Примгидромет призывает не паниковать

Тревожное сообщение о цунами в Приморье: Примгидромет призывает не паниковать

24 февраля 2025, 00:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Специалисты Примгидромета выступили с официальным заявлением в ответ на появившиеся в социальных сетях сообщения о возможном цунами у берегов Приморского края. По данным ведомства, текущая сейсмическая активность в Японском море не представляет опасности для региона.

Метеорологическая служба подчеркивает, что землетрясения в районе Японских островов являются обычным природным явлением и фиксируются практически ежедневно. В настоящее время специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации, используя данные из различных источников.

Фото: primhydromet

Примгидромет заверяет жителей края, что в случае реальной угрозы население будет немедленно проинформировано по официальным каналам связи. Ведомство призывает приморцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации о погодных и сейсмических явлениях.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало предположение Руслана Юрковского из блога «Маглипогода» о вероятности цунами в Приморском крае.

В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?
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#Новости#Дальний Восток#Россия#Погода#Владивосток#Япония#Сейсмическая активность#Примгидромет#Приморский край#Приморье#Японское море#Руслан Юрковский#Происшествия#Цунами
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