Тревожное сообщение о цунами в Приморье: Примгидромет призывает не паниковать

Posted 24 февраля, 00:43
Published 24 февраля, 00:43
Modified 24 февраля, 00:45
Updated 24 февраля, 00:45
Метеорологическая служба подчеркивает, что землетрясения в районе Японских островов являются обычным природным явлением и фиксируются практически ежедневно. В настоящее время специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации, используя данные из различных источников.
Примгидромет заверяет жителей края, что в случае реальной угрозы население будет немедленно проинформировано по официальным каналам связи. Ведомство призывает приморцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации о погодных и сейсмических явлениях.
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало предположение Руслана Юрковского из блога «Маглипогода» о вероятности цунами в Приморском крае.