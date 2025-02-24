В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?

Posted 23 февраля, 23:38
Published 23 февраля, 23:38
Modified 24 февраля, 00:07
Updated 24 февраля, 00:07
Руслан Юрковский из «Маглипогода» отмечает, что сейсмическая активность в данном районе Японского моря вызывает особую тревогу из-за малой глубины эпицентра. Несмотря на то, что текущие показатели не превышают 5 баллов, существует вероятность усиления толчков до критических значений в 6-7 баллов, способных спровоцировать образование цунами.
Ситуация напоминает блогеру события 1 января 2025 года, когда в том же районе наблюдалась похожая сейсмическая активность.
Продолжается мониторинг ситуации в юго-восточной части Японского моря для своевременного оповещения населения о возможной угрозе стихийного бедствия.