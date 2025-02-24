В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?

Сюжет Землетрясение

У западного побережья Японии с раннего утра регистрируются подземные толчки магнитудой от 3 до 5 баллов на глубине около 10 километров, сообщает метеоблогер. Он не исключают вероятность возникновения цунами, которое может достичь берегов Приморского края.

Руслан Юрковский из «Маглипогода» отмечает, что сейсмическая активность в данном районе Японского моря вызывает особую тревогу из-за малой глубины эпицентра. Несмотря на то, что текущие показатели не превышают 5 баллов, существует вероятность усиления толчков до критических значений в 6-7 баллов, способных спровоцировать образование цунами. Ситуация напоминает блогеру события 1 января 2025 года, когда в том же районе наблюдалась похожая сейсмическая активность. Продолжается мониторинг ситуации в юго-восточной части Японского моря для своевременного оповещения населения о возможной угрозе стихийного бедствия. Читайте также: «Китайцы» нас завоюют: как меняется автомобильный рынок Приморья? В Болгарии Коледа, в Китае деревья Света: как празднуют Рождество в разных странах? Прикроватный фитнес: житель Приморья установил необычный рекорд