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Posted 23 февраля, 23:38

Published 23 февраля, 23:38

Modified 24 февраля, 00:07

Updated 24 февраля, 00:07

В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?

В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?

23 февраля 2025, 23:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Землетрясение
У западного побережья Японии с раннего утра регистрируются подземные толчки магнитудой от 3 до 5 баллов на глубине около 10 километров, сообщает метеоблогер. Он не исключают вероятность возникновения цунами, которое может достичь берегов Приморского края.

Руслан Юрковский из «Маглипогода» отмечает, что сейсмическая активность в данном районе Японского моря вызывает особую тревогу из-за малой глубины эпицентра. Несмотря на то, что текущие показатели не превышают 5 баллов, существует вероятность усиления толчков до критических значений в 6-7 баллов, способных спровоцировать образование цунами.

Ситуация напоминает блогеру события 1 января 2025 года, когда в том же районе наблюдалась похожая сейсмическая активность.

Продолжается мониторинг ситуации в юго-восточной части Японского моря для своевременного оповещения населения о возможной угрозе стихийного бедствия.

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