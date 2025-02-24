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Posted 24 февраля, 07:14

Published 24 февраля, 07:14

Modified 24 февраля, 07:16

Updated 24 февраля, 07:16

Канализационные воды заполонили автовокзал в Приморском крае

Веди меня, вода: вокзал залило «унитазными» отходами в Приморье

24 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI.

Канализационные воды заполонили автовокзал в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Сточные воды «украсили» автовокзал в одном из городов Приморья. Профильные специалисты не спешили решать проблему, пока прокуратура не проявила интерес к ситуации.

В Партизанске нечистоты заполонили автовокзал, сообщает пресс-служба прокуратуры. Своевременно решить проблему не удалось, поэтому надзорное ведомство вмешалось в дурно пахнущую ситуацию.

Более того, глава администрации муниципалитета и представителя водоснабжающей компании тоже прибыли на место происшествия для оперативного устранения неполадок.

Предварительно установлено, что канализация начала бить из-под земли из-за засора колодца. На руководителей профильной компании возбудят уголовное дело за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальной услуги.

«Полная ликвидация коммунальной аварии и ее последствий поставлены в надзорном ведомстве на контроль», — подчеркнули в прокуратуре

Ранее «Восток-Медиа» писало о зеленом ручейке, который привлек внимание жителей дальневосточной столицы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Прокуратура#Партизанск#Канализация#Коммунальные услуги#Приморский край#Коммунальная авария
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