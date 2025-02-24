Веди меня, вода: вокзал залило «унитазными» отходами в Приморье

Posted 24 февраля, 07:14
Published 24 февраля, 07:14
Modified 24 февраля, 07:16
Updated 24 февраля, 07:16
В Партизанске нечистоты заполонили автовокзал, сообщает пресс-служба прокуратуры. Своевременно решить проблему не удалось, поэтому надзорное ведомство вмешалось в дурно пахнущую ситуацию.
Более того, глава администрации муниципалитета и представителя водоснабжающей компании тоже прибыли на место происшествия для оперативного устранения неполадок.
Предварительно установлено, что канализация начала бить из-под земли из-за засора колодца. На руководителей профильной компании возбудят уголовное дело за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальной услуги.
«Полная ликвидация коммунальной аварии и ее последствий поставлены в надзорном ведомстве на контроль», — подчеркнули в прокуратуре
Ранее «Восток-Медиа» писало о зеленом ручейке, который привлек внимание жителей дальневосточной столицы.