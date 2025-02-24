Веди меня, вода: вокзал залило «унитазными» отходами в Приморье

Канализационные воды заполонили автовокзал в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Сточные воды «украсили» автовокзал в одном из городов Приморья. Профильные специалисты не спешили решать проблему, пока прокуратура не проявила интерес к ситуации.