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Posted 24 февраля, 10:17

Published 24 февраля, 10:17

Modified 24 февраля, 11:11

Updated 24 февраля, 11:11

Весь вокзал в фекалиях: целое здание залило в Приморском крае

Весь вокзал в фекалиях: целое здание залило в Приморском крае

24 февраля 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
Из-за сильного порыва канализационной трубы в Партизанске затопило автовокзал. За восстановлением сети будет следить прокуратура Приморья.

В городе Партизанске Приморского края произошла коммунальная авария, в результате которой автовокзал был затоплен канализационными стоками. Причиной стала жировая пробка в колодце, которую не смогла устранить компания «Дельта» до вмешательства прокуратуры.

Для решения проблемы на место были вызваны заместитель главы администрации и руководитель ресурсоснабжающей организации. Прокуратура намерена возбудить дела об административных правонарушениях за нарушение предоставления коммунальных услуг. Ликвидация последствий аварии находится под контролем надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дороги покрылись льдом в Приморье.

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#Новости#Прокуратура#Партизанск#Канализация#Автовокзал#Приморский край#Происшествия#Административные правонарушения#Коммунальная авария
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