Весь вокзал в фекалиях: целое здание залило в Приморском крае

Posted 24 февраля, 10:17
Published 24 февраля, 10:17
Modified 24 февраля, 11:11
Updated 24 февраля, 11:11
В городе Партизанске Приморского края произошла коммунальная авария, в результате которой автовокзал был затоплен канализационными стоками. Причиной стала жировая пробка в колодце, которую не смогла устранить компания «Дельта» до вмешательства прокуратуры.
Для решения проблемы на место были вызваны заместитель главы администрации и руководитель ресурсоснабжающей организации. Прокуратура намерена возбудить дела об административных правонарушениях за нарушение предоставления коммунальных услуг. Ликвидация последствий аварии находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дороги покрылись льдом в Приморье.