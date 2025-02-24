Весь вокзал в фекалиях: целое здание залило в Приморском крае

В городе Партизанске Приморского края произошла коммунальная авария, в результате которой автовокзал был затоплен канализационными стоками. Причиной стала жировая пробка в колодце, которую не смогла устранить компания «Дельта» до вмешательства прокуратуры.

Для решения проблемы на место были вызваны заместитель главы администрации и руководитель ресурсоснабжающей организации. Прокуратура намерена возбудить дела об административных правонарушениях за нарушение предоставления коммунальных услуг. Ликвидация последствий аварии находится под контролем надзорного ведомства.