Весне дорогу: февраль в Приморье завершается потеплением

Posted 23 февраля, 22:53
Published 23 февраля, 22:53
Modified 23 февраля, 22:55
Updated 23 февраля, 22:55
По сообщениям Примгидромета, сегодня на краем — поле повышенного атмосферного давления. А это значит, что погода нас ждёт без осадков, ветер с северо-западного сменился на юго-западный и стал умеренным. Температура воздуха приятная — днём до +6°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Утром — лёгкий, но цепкий морозец — до минус 10°C, а днём потеплеет — до +2°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода на наступившей неделе.