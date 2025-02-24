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Posted 23 февраля, 22:53

Published 23 февраля, 22:53

Modified 23 февраля, 22:55

Updated 23 февраля, 22:55

Рабочая неделя в Приморском крае начинается потеплением

Весне дорогу: февраль в Приморье завершается потеплением

23 февраля 2025, 22:53
Фото: vostokmedia.com.

Рабочая неделя в Приморском крае начинается потеплением

Сюжет
Погода
Рабочая неделя в Приморском крае начинается с потепления — днём почти по всему региону ожидаются плюсовые температуры. А вот утром… Утром пока еще морозно, и ощутимо морозно. Смена сезонов, знаете ли.

По сообщениям Примгидромета, сегодня на краем — поле повышенного атмосферного давления. А это значит, что погода нас ждёт без осадков, ветер с северо-западного сменился на юго-западный и стал умеренным. Температура воздуха приятная — днём до +6°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Утром — лёгкий, но цепкий морозец — до минус 10°C, а днём потеплеет — до +2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода на наступившей неделе.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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