«Внимание, опасность»: лед на заливах вскроется во Владивостоке

Posted 24 февраля, 08:58
Published 24 февраля, 08:58
Modified 24 февраля, 09:00
Updated 24 февраля, 09:00
25 февраля синоптики прогнозируют усиление ветра и частичный взлом припайного льда в Амурском и Уссурийском заливах. Это может привести к выносу льда в открытую часть залива Петра Великого.
В связи с этим, жители и гости Владивостока призываются к осторожности и не выходить на лёд. Напоминаем, что запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива будет действовать до 27 февраля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются резкие перепады температур.