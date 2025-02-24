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Posted 24 февраля, 08:58

Published 24 февраля, 08:58

Modified 24 февраля, 09:00

Updated 24 февраля, 09:00

«Внимание, опасность»: лед на заливах вскроется во Владивостоке

«Внимание, опасность»: лед на заливах вскроется во Владивостоке

24 февраля 2025, 08:58
Фото: adm_vl.
Сюжет
Погода
Синоптики предупреждают: уже через несколько часов во Владивостоке будет очень опасно. На заливах во всю затрещит лёд.

25 февраля синоптики прогнозируют усиление ветра и частичный взлом припайного льда в Амурском и Уссурийском заливах. Это может привести к выносу льда в открытую часть залива Петра Великого.

В связи с этим, жители и гости Владивостока призываются к осторожности и не выходить на лёд. Напоминаем, что запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива будет действовать до 27 февраля.

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#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Приморский край#Синоптики#Лед#Приморье#Амурский залив#Уссурийский залив#Осторожность
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