«Впечатали в лобовуху»: дебошир собрал четыре наряда ГИБДД во Владивостоке — видео

Posted 24 февраля, 01:43
Published 24 февраля, 01:43
Modified 24 февраля, 01:47
Updated 24 февраля, 01:47
В дальневосточной столице в районе Снеговой Пади выходные закончились эпичным зрелищем прямо на дороге, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, полицейские задержали буйного рулевого. Также в социальных сетях отметили, что стражи порядка выполняли свою работу жестко и не церемонились с нарушителем.
На кадрах видно, как правоохранители повязали мужчину. Затем к месту инцидента подъехали еще три спецавтомобиля.
«Нормально его впечатали в лобовуху», — изумился комментатор.
Подробностей происшествия не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как хабаровский дебошир угнал автомобиль и устроил погром в центре Владивостока.