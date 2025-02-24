«Впечатали в лобовуху»: дебошир собрал четыре наряда ГИБДД во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице в районе Снеговой Пади выходные закончились эпичным зрелищем прямо на дороге, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, полицейские задержали буйного рулевого. Также в социальных сетях отметили, что стражи порядка выполняли свою работу жестко и не церемонились с нарушителем.