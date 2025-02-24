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Posted 24 февраля, 01:43

Published 24 февраля, 01:43

Modified 24 февраля, 01:47

Updated 24 февраля, 01:47

Силовики эффектно задержали автомобилиста в Приморье

«Впечатали в лобовуху»: дебошир собрал четыре наряда ГИБДД во Владивостоке — видео

24 февраля 2025, 01:43
Фото: 1MI.

Силовики эффектно задержали автомобилиста в Приморье

Сюжет
ДПС
Силовики не стали церемониться с агрессивным водителем во Владивостоке. Горожане с изумлением наблюдали за тем, как эпично повязали злостного нарушителя.

В дальневосточной столице в районе Снеговой Пади выходные закончились эпичным зрелищем прямо на дороге, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, полицейские задержали буйного рулевого. Также в социальных сетях отметили, что стражи порядка выполняли свою работу жестко и не церемонились с нарушителем.

На кадрах видно, как правоохранители повязали мужчину. Затем к месту инцидента подъехали еще три спецавтомобиля.

«Нормально его впечатали в лобовуху», — изумился комментатор.

Подробностей происшествия не сообщается.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как хабаровский дебошир угнал автомобиль и устроил погром в центре Владивостока.

Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»
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