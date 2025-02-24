«Встреча» Масленицы в Приморье 2025: как правильно начать Сырную седмицу

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников славянской культуры, символизирующий проводы зимы и долгожданное наступление весны. Это неделя безудержного веселья, сытных угощений и древних традиций, передающихся из поколения в поколение. И, как известно, правильно начать праздник — залог его успешного продолжения. Именно поэтому первый день Масленичной недели, именуемый «Встречей», имеет особое значение.