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Posted 24 февраля, 05:22

Published 24 февраля, 05:22

Modified 24 февраля, 05:22

Updated 24 февраля, 05:22

«Встреча» Масленицы в Приморье 2025: как правильно начать Сырную седмицу

«Встреча» Масленицы в Приморье 2025: как правильно начать Сырную седмицу

24 февраля 2025, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
Почему понедельник зовется «Встречей»? Как подготовить дом и душу к Сырной седмице? Какие традиции необходимо соблюдать в первый день, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу? Читайте об этом в материале «Восток-Медиа».
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Масленица — один из самых ярких и любимых праздников славянской культуры, символизирующий проводы зимы и долгожданное наступление весны. Это неделя безудержного веселья, сытных угощений и древних традиций, передающихся из поколения в поколение. И, как известно, правильно начать праздник — залог его успешного продолжения. Именно поэтому первый день Масленичной недели, именуемый «Встречей», имеет особое значение.

В этой статье мы подробно рассмотрим особенности первого дня Масленицы, погрузимся в историю его названия и раскроем секреты проведения «Встречи», чтобы ваша Масленичная неделя была наполнена радостью и теплом.

«Встреча» как символ начала праздника

Масленичная неделя — это период, когда зима окончательно сдает свои позиции, уступая место долгожданной весне. Понедельник, как первый день этого праздничного цикла, является своеобразной «точкой отсчета», моментом, когда все вокруг начинают готовиться к масштабным гуляниям. Название «Встреча» символизирует именно это — встречу Масленицы, радостное предвкушение веселья и обильных угощений.

  • Подготовка к празднику: В преддверии Масленицы, в так называемую «Пеструю» неделю, принято тщательно убираться в доме, избавляясь от всего старого и ненужного. Чистота в доме символизирует готовность к новой жизни, к весеннему обновлению.
  • Встреча гостей и начало общения: Понедельник — время для посещения родственников и друзей, обсуждения планов на предстоящую неделю, организации совместных гуляний и застолий. Это время для укрепления связей и налаживания добрососедских отношений.

Блины — символ солнца и поминания предков

Фото: Изображение Midjourney

Блины, круглые и золотистые, являются главным атрибутом Масленицы. Они символизируют солнце, возвращающееся после долгой зимы и дарящее тепло и жизнь. Однако, в первом дне Масленичной недели блины несут и более глубокий смысл.

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  • Первый блин — поминание усопших: Традиционно первый блин, испеченный в понедельник, не едят сами, а отдают нуждающимся или животным в память об умерших предках. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность, когда блины использовались не только как символ солнца, но и как поминальный хлеб.
  • Рецепты блинов и кулинарное творчество: В понедельник хозяйки начинают печь блины самых разных видов — тонкие, толстые, ажурные, дрожжевые, с начинками и без. Это время для кулинарного творчества и демонстрации своих умений. Из блинов можно создавать не только вкусные угощения, но и оригинальные поделки, например, куклу-Масленицу с кокошником и платьем из ажурных блинчиков.

«Узкая Масленица» и подготовка к широким гуляниям

Фото: 1MI

Масленичная неделя делится на два этапа: «Узкую» (понедельник, вторник, среда) и «Широкую» (четверг, пятница, суббота, воскресенье). Понедельник является началом «Узкой Масленицы», периодом подготовки к основным гуляниям.

  • Заготовка продуктов: Хозяйки запасаются продуктами для праздничного стола, в основном молочными и рыбными, так как мясо в это время употреблять нельзя. Именно обилие молочных продуктов, особенно масла, и дало название празднику — Масленица.
  • Подготовка чучела Масленицы: В понедельник начинают изготавливать чучело Масленицы из соломы и старой одежды. Его устанавливают в центре города или поселка, где оно будет стоять до воскресенья, символизируя уходящую зиму.
  • Создание декораций и подготовка реквизита: В первый день Масленичной недели устанавливают ярмарочные вагончики, конструкции для конкурсов и игр, создавая праздничную атмосферу.

Развлечения и забавы в «Встречу»

Несмотря на то, что понедельник считается подготовительным днем, он не обходится без развлечений и забав.

  • Спокойные и душевные развлечения: В понедельник не устраивают слишком активных развлечений. Актуальны пение частушек, танцы в гостях у друзей и родственников, чаепитие с интересными историями.
  • Совместное творчество: Создание чучела Масленицы или индивидуальной куклы-берегини в каждый дом — это не только развлечение, но и способ приобщиться к традициям и создать оберег для своей семьи.

Напоминаем, что Масленица в этом году длится с 24 февраля по 2 марта. Подробнее о традициях в каждый ден недели — читайте в предыдущем материале «Восток-Медиа».

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