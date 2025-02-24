Я иностранец, я так вижу: в Уссурийске молодой человек стал против ветра

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения правил дорожного движения. В Уссурийске водитель «Приуса» самым наглым образом двигался по переулку Крупской по встречной полосе на дороге с односторонним движением.