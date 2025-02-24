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Posted 24 февраля, 01:36

Published 24 февраля, 01:36

Modified 24 февраля, 01:38

Updated 24 февраля, 01:38

В Приморском крае иностранец задержан за езду по встречной полосе

Я иностранец, я так вижу: в Уссурийске молодой человек стал против ветра

24 февраля 2025, 01:36
Фото: 1MI.

В Приморском крае иностранец задержан за езду по встречной полосе

Сюжет
ГАИ
Грубейшее нарушение правил дорожного движения помог выявить неравнодушный гражданин в Уссурийске — он выложил в соцсетях ролик, на котором водитель нагло ехал по встречной.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения правил дорожного движения. В Уссурийске водитель «Приуса» самым наглым образом двигался по переулку Крупской по встречной полосе на дороге с односторонним движением.

Были предприняты усилия по розыску нарушителя. Его личность удалось установить: им оказался 27-летний иностранный гражданин.

Теперь любитель «жить против шерсти» выплатит штраф — 7500 рублей.

— Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, благодаря чему удалось привлечь к ответственности нарушителя ПДД, — отметили в пресс-службе ведомства.

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#Новости#Уссурийск#Приморский край#Происшествия#ГАИ
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