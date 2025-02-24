Я иностранец, я так вижу: в Уссурийске молодой человек стал против ветра

Posted 24 февраля, 01:36
Published 24 февраля, 01:36
Modified 24 февраля, 01:38
Updated 24 февраля, 01:38
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения правил дорожного движения. В Уссурийске водитель «Приуса» самым наглым образом двигался по переулку Крупской по встречной полосе на дороге с односторонним движением.
Были предприняты усилия по розыску нарушителя. Его личность удалось установить: им оказался 27-летний иностранный гражданин.
Теперь любитель «жить против шерсти» выплатит штраф — 7500 рублей.
— Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, благодаря чему удалось привлечь к ответственности нарушителя ПДД, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что две девочки стали жертвой нелепого ДТП в Приморье.