За героизм и мужество: почётное звание присвоено 155-й бригаде морпехов ТОФ

Posted 24 февраля, 01:13
Published 24 февраля, 01:13
Modified 24 февраля, 01:15
Updated 24 февраля, 01:15
Указ был подписан 21 февраля 2025 года. В нём говорится, что звание присвоено бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».
Отметим, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко накануне Дня защитника Отечества побывал на передовой, навестил наших земляков — 155-ю бригаду морпехов, добровольческий батальон «Тигр», 5-ю гвардейскую общевойсковую Краснознаменную ордена Жукова армию и 83-ю десантно-штурмовую бригаду ВДВ.
— К празднику постарались передать самое нужное нашим землякам на фронт. В посылках из Приморья — средства РЭБ, тепловизоры, приборы наблюдения, дроны, маскировочные сети, мототехника и прочее, — отметил глава региона в своём официальном telegram-канале.
Также Олег Кожемяко отметил, что приморцы держатся дружно. Вместе сражаются, вместе делят тяготы и радости фронтовой жизни.
— С такими бойцами мы обязательно победим! — подчеркнул губернатор Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморских морпехов похвалил президент России.