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Posted 24 февраля, 01:13

Published 24 февраля, 01:13

Modified 24 февраля, 01:15

Updated 24 февраля, 01:15

Почётное звание «Курская» присвоил президент РФ 155-й бригаде морпехов ТОФ

За героизм и мужество: почётное звание присвоено 155-й бригаде морпехов ТОФ

24 февраля 2025, 01:13
Фото: vostokmedia.com.

Почётное звание «Курская» присвоил президент РФ 155-й бригаде морпехов ТОФ

Сюжет
СВО
Указом президента России Владимира Путина 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты присвоено почётное звание «Курская». Напомним, с такой инициативой выступили сами бойцы-морпехи.

Указ был подписан 21 февраля 2025 года. В нём говорится, что звание присвоено бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».

Фото: @kozhemiakoofficial

Отметим, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко накануне Дня защитника Отечества побывал на передовой, навестил наших земляков — 155-ю бригаду морпехов, добровольческий батальон «Тигр», 5-ю гвардейскую общевойсковую Краснознаменную ордена Жукова армию и 83-ю десантно-штурмовую бригаду ВДВ.

Видео: @kozhemiakoofficial.
— К празднику постарались передать самое нужное нашим землякам на фронт. В посылках из Приморья — средства РЭБ, тепловизоры, приборы наблюдения, дроны, маскировочные сети, мототехника и прочее, — отметил глава региона в своём официальном telegram-канале.

Также Олег Кожемяко отметил, что приморцы держатся дружно. Вместе сражаются, вместе делят тяготы и радости фронтовой жизни.

— С такими бойцами мы обязательно победим! — подчеркнул губернатор Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморских морпехов похвалил президент России.

Круто, грамотно, дерзко: президент России похвалил морпехов 155-й бригады ТОФ — видео
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#Новости#Общество#Видео#СВО#Приморский край
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