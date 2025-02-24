«Забава-трагедия»: что делал 13-летний мальчик в лесном массиве Приморья?

Posted 24 февраля, 02:51
Published 24 февраля, 02:51
Modified 24 февраля, 02:53
Updated 24 февраля, 02:53
Досуг в лесном массиве Пожарского района довёл до сложных последствий здоровью 13-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы.
Ребенок на «ватрушке» спускался с крутого склона и врезался в дерево. Скорая помощь доставила пострадавшего в районную больницу, откуда его экстренно перевезли во владивостокское медучреждение,. Там пациенту поставили неутешительный диагноз — закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением.
«Благодаря мастерству наших врачей, состояние ребенка сейчас стабильно. Мы использовали систему скелетного вытяжения, скоро планируем зафиксировать конечность гипсом. Отек на бедре уменьшается, но процесс восстановления требует времени и сил», — подчеркнула руководитель детского ортопедического отделения Ирина Гук.
Если бы вдруг пришлось повременить с госпитализацией, то последствия могли быть печальными. Неправильно срощенные кости чреваты хроническими болями или даже инвалидностью.
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