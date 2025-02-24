«Забава-трагедия»: что делал 13-летний мальчик в лесном массиве Приморья?

Ребенок на «ватрушке» спускался с крутого склона и врезался в дерево. Скорая помощь доставила пострадавшего в районную больницу, откуда его экстренно перевезли во владивостокское медучреждение,. Там пациенту поставили неутешительный диагноз — закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением.