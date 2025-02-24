«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогли малому бизнесу привлечь 470 млрд

Наибольший рост числа получателей поддержки, зафиксирован в Республике Тыва (увеличение в 6 раз), в Адыгее (более чем в 5 раз), в Калмыкии и Дагестане (более чем в 4 раза). Значительное увеличение, превышающее трехкратный показатель, отмечено в республиках Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Курской области.