«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогли малому бизнесу привлечь 470 млрд

Posted 24 февраля, 12:17
Published 24 февраля, 12:17
Modified 24 февраля, 12:17
Updated 24 февраля, 12:17
Свыше 38 тысяч предпринимателей воспользовались данной финансовой поддержкой.
Основными получателями финансирования, привлеченного с использованием «зонтичных» поручительств, стали обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), сфера транспортировки и хранения (34,8 млрд руб.). Заметную долю также получили научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), сектор информации и связи (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), индустрия гостеприимства и общественного питания (12,1 млрд руб.).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил о двукратном увеличении числа компаний и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2023 годом. По его словам, свыше 92% выдач пришлось на микро- и малый бизнес, испытывающий сложности с получением кредитов из-за недостатка залогового обеспечения, пишет tass.ru.
В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, наибольший рост числа получателей поддержки наблюдался в сфере услуг (215%), культуре и спорте (200%), гостиничном и ресторанном бизнесе (145%), а также в области транспортировки и хранения (137%).
Лидерами по объему привлеченных кредитных средств с «зонтичными» поручительствами стали предприниматели из Москвы (99,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (34,2 млрд руб.), Московской области (26,3 млрд руб.), Краснодарского края (20 млрд руб.), Свердловской области (16,6 млрд руб.), Новосибирской области (13,3 млрд руб.), Ростовской области (12,9 млрд руб.), Нижегородской области (10,4 млрд руб.), Воронежской области (10,3 млрд руб.) и Самарской области (10,1 млрд руб.).
В новых российских субъектах также наблюдается увеличение объемов финансирования малых и средних предприятий за счет механизма «зонтичных» поручительств: ДНР получила 586 млн рублей, ЛНР — 299 млн рублей, Запорожская и Херсонская области — 83 млн и 44 млн рублей соответственно. Всего около 330 предприятий смогли воспользоваться этой поддержкой.
Наибольший рост числа получателей поддержки, зафиксирован в Республике Тыва (увеличение в 6 раз), в Адыгее (более чем в 5 раз), в Калмыкии и Дагестане (более чем в 4 раза). Значительное увеличение, превышающее трехкратный показатель, отмечено в республиках Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Курской области.
Механизм «зонтичных» поручительств, инициированный Министерством экономического развития по указанию президента в конце 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», подтвердил свою результативность. Благодаря этой программе, предприятия малого и среднего бизнеса смогли привлечь приблизительно 1 трлн рублей для финансирования роста и расширения своей деятельности. В 2025 году запланировано продолжение действия данной программы в рамках нового национального проекта под названием «Эффективная и конкурентная экономика».