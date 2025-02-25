Боец СВО предложил депутату-релоканту Шульге сложить мандат

История о депутате, сбежавшем от приморской зимы в объятия экзотических пейзажей, стара как мир, но от этого не менее возмутительна. Пока депутаты бьются над бюджетом и проблемами ЖКХ, Геннадий Шульга, видимо, решил, что политика — это слишком серьезно для человека, нуждающегося в вечном лете. Особенно болезненно на «отпуск» Шульги отреагировали те, кто сейчас рискует жизнью, защищая интересы страны, сообщает телеграм-канал «Приморье на КОНу». Боец добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Тринадцатый» не стесняется в выражениях, говоря о беглом депутате: