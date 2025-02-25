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Posted 25 февраля, 05:27

Published 25 февраля, 05:27

Modified 25 февраля, 05:29

Updated 25 февраля, 05:29

Боец СВО предложил депутату-релоканту Шульге сложить мандат

Боец СВО предложил депутату-релоканту Шульге сложить мандат

25 февраля 2025, 05:27
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ЖКХ
Приморский депутат Геннадий Шульга, кажется, перепутал политику с all inclusive. Пока в родном крае кипят нешуточные страсти, избранник народа, по некоторым данным, загорает где-то в районе Таиланда, вызывая закономерные вопросы у общественности и тех, кто сейчас находится на передовой.

История о депутате, сбежавшем от приморской зимы в объятия экзотических пейзажей, стара как мир, но от этого не менее возмутительна. Пока депутаты бьются над бюджетом и проблемами ЖКХ, Геннадий Шульга, видимо, решил, что политика — это слишком серьезно для человека, нуждающегося в вечном лете. Особенно болезненно на «отпуск» Шульги отреагировали те, кто сейчас рискует жизнью, защищая интересы страны, сообщает телеграм-канал «Приморье на КОНу». Боец добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Тринадцатый» не стесняется в выражениях, говоря о беглом депутате:

«Что он себе позволяет? Он не появляется на территории края, не участвует в жизни Приморья. Хотя он сейчас должен подавать пример жителям своего округа, не забывать, что он их избранник. Либо у жителей Тихой проблемы закончились, там ничего не нужно решать и помощь депутата уже не нужна?».

«Тринадцатый» уверен, что сейчас каждый парламентарий должен делать максимум возможного для победы, а не «пересиживать» трудные времена за рубежом. По мнению бойца, лучшим выходом для Шульги стал бы добровольный отказ от мандата. Это открыло бы дорогу в парламент людям, которые готовы работать, а не разъезжать по планете. Но если Шульга не сложил полномочия раньше, стоит ли ждать, что его совесть проснется сейчас?

Напомним, что история с «загранкомандировкой» Геннадия Шульги, начавшейся еще в августе 2024 года, вызвала бурю негодования в политических кругах Владивостока. Пока депутат, предположительно, нежится под тропическим солнцем, жители города возмущаются и призывают к ответу.

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