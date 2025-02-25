Аномально теплая погода ожидается в Приморье: дорогу весне

Posted 25 февраля, 03:00
Published 25 февраля, 03:00
Modified 25 февраля, 03:02
Updated 25 февраля, 03:02
В ближайшие часы в Приморье ожидается атмосферный фронт. Однако 27 и 28 февраля осадки сменятся аномально теплыми температурами, сообщает народный синоптик Руслан Юрковский.
Также основатель портала «Маглипогода» отметил, что начало весны не побалует жителей региона спокойной синоптической обстановкой.
«В начале марта начнутся интересные события с полярным фронтом», — интригующе подметил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет хабаровский циклон в Приморский край. Снег и морозец вновь наведаются в регион.