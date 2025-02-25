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Posted 25 февраля, 05:16

Published 25 февраля, 05:16

Modified 25 февраля, 05:18

Updated 25 февраля, 05:18

Во Владивостоке на парковке выбросили щенка

Бессердечные: малыша бросили на парковке во Владивостоке — видео

25 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Во Владивостоке на парковке выбросили щенка

Сюжет
Собаки
Во Владивостоке на парковке у одного из магазинов на улице Борисенко обнаружили перепуганного щенка. Малыш не понимал, что произошло и почему он здесь.

Четвероногого друга человека, испуганного и ошарашенного, нашла женщина, он прибился к автомобилю — дрожал всем тельцем, боялся отойти и не понимал, что происходит.

Те, кто вышвырнул щенка, давно уехали, вероятно, сильно гордясь совершенным: ну как же, не утопили, а всего лишь бросили на произвол судьбы, может, еще и выживет.

Пока дальнейшая судьба малыша неизвестна, хочется надеяться, что в ситуацию вмешаются зоозащитники.

А может быть, щенок потерялся — и вдруг найдётся его хозяин? Эта версия, конечно, из сказочных, но как же хочется верить именно в такой финал.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, за что будут наказывать владельцев собак в Приморье.

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#Новости#Общество#Владивосток#Собаки#Приморский край
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