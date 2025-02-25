Бессердечные: малыша бросили на парковке во Владивостоке — видео

Posted 25 февраля, 05:16
Published 25 февраля, 05:16
Modified 25 февраля, 05:18
Updated 25 февраля, 05:18
Четвероногого друга человека, испуганного и ошарашенного, нашла женщина, он прибился к автомобилю — дрожал всем тельцем, боялся отойти и не понимал, что происходит.
Те, кто вышвырнул щенка, давно уехали, вероятно, сильно гордясь совершенным: ну как же, не утопили, а всего лишь бросили на произвол судьбы, может, еще и выживет.
Пока дальнейшая судьба малыша неизвестна, хочется надеяться, что в ситуацию вмешаются зоозащитники.
А может быть, щенок потерялся — и вдруг найдётся его хозяин? Эта версия, конечно, из сказочных, но как же хочется верить именно в такой финал.
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