Бюро вакансий в «Восток-Медиа»: Присоединяйтесь к нашей команде

Posted 25 февраля, 07:26
Published 25 февраля, 07:26
Modified 25 февраля, 07:44
Updated 25 февраля, 07:44
Зарплата: от 60 000 до 120 000 (на руки).
График: 5/2, рабочие часы по договорённости.
Формат работы: в офисе работодателя.
Опыт работы: от 1 до 3 лет.
Обязанности:
Мониторинг соцсетей, официальных сайтов ведомств, проверка редакционной почты.
Подготовка редакционных и коммерческих текстов для сайта.
Поиск эксклюзивных тем и написание аналитических статей.
Требования:
Ответственность, оперативность, грамотность.
Навыки написания информационных текстов и аналитических материалов.
Условия:
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Работа в центре города в уютном офисе с оплачиваемой парковкой.
Корпоративное обучение и помощь коллег.
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Зарплата: от 80 000 до 150 000 (на руки).
График: 5/2, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.
Формат работы: в офисе работодателя.
Опыт работы: от 1 до 3 лет.
Обязанности:
Поиск новых клиентов и обработка входящих запросов.
Проведение переговоров, составление коммерческих предложений и презентаций.
Контроль оплаты и ведение CRM.
Требования:
Навыки ведения переговоров, грамотная устная и письменная речь.
Умение преодолевать возражения и составлять коммерческие предложения.
Условия:
Работа в команде профессионалов с возможностью обучения и повышения квалификации.
Заработная плата состоит из оклада + проценты с продаж (обсуждается индивидуально).
Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на указанные ниже контакты:
Вакансия журналиста: и. о. главного редактора Андрей Голубь [email protected].
Вакансия менеджера: руководитель отдела продаж Катерина Романова [email protected].
Мы ждем именно вас! Вместе мы создадим что-то великое!