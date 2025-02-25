Бюро вакансий в «Восток-Медиа»: Присоединяйтесь к нашей команде

Мы ищем талантливых специалистов, готовых стать частью крупного медиахолдинга и работать над интересными проектами. Если вы хотите развиваться в сфере медиа, это ваш шанс!

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ Журналист / Корреспондент Зарплата : от 60 000 до 120 000 (на руки).

График : 5/2, рабочие часы по договорённости.

Формат работы : в офисе работодателя.

Опыт работы : от 1 до 3 лет.

Обязанности : Мониторинг соцсетей, официальных сайтов ведомств, проверка редакционной почты. Подготовка редакционных и коммерческих текстов для сайта. Поиск эксклюзивных тем и написание аналитических статей.

Требования : Ответственность, оперативность, грамотность. Навыки написания информационных текстов и аналитических материалов.

Условия : Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Работа в центре города в уютном офисе с оплачиваемой парковкой. Корпоративное обучение и помощь коллег.

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Ведущий менеджер по продажам Зарплата : от 80 000 до 150 000 (на руки).

График : 5/2, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.

Формат работы : в офисе работодателя.

Опыт работы : от 1 до 3 лет.

Обязанности : Поиск новых клиентов и обработка входящих запросов. Проведение переговоров, составление коммерческих предложений и презентаций. Контроль оплаты и ведение CRM.

Требования : Навыки ведения переговоров, грамотная устная и письменная речь. Умение преодолевать возражения и составлять коммерческие предложения.

Условия : Работа в команде профессионалов с возможностью обучения и повышения квалификации. Заработная плата состоит из оклада + проценты с продаж (обсуждается индивидуально).

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на указанные ниже контакты: Вакансия журналиста: и. о. главного редактора Андрей Голубь [email protected] .

Вакансия менеджера: руководитель отдела продаж Катерина Романова [email protected]. Мы ждем именно вас! Вместе мы создадим что-то великое!