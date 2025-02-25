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Posted 25 февраля, 07:26

Published 25 февраля, 07:26

Modified 25 февраля, 07:44

Updated 25 февраля, 07:44

Бюро вакансий в «Восток-Медиа»: Присоединяйтесь к нашей команде

Бюро вакансий в «Восток-Медиа»: Присоединяйтесь к нашей команде

25 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.
Мы ищем талантливых специалистов, готовых стать частью крупного медиахолдинга и работать над интересными проектами. Если вы хотите развиваться в сфере медиа, это ваш шанс!

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

Журналист / Корреспондент

  • Зарплата: от 60 000 до 120 000 (на руки).

  • График: 5/2, рабочие часы по договорённости.

  • Формат работы: в офисе работодателя.

  • Опыт работы: от 1 до 3 лет.

  • Обязанности:

    • Мониторинг соцсетей, официальных сайтов ведомств, проверка редакционной почты.

    • Подготовка редакционных и коммерческих текстов для сайта.

    • Поиск эксклюзивных тем и написание аналитических статей.

  • Требования:

    • Ответственность, оперативность, грамотность.

    • Навыки написания информационных текстов и аналитических материалов.

  • Условия:

    • Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

    • Работа в центре города в уютном офисе с оплачиваемой парковкой.

    • Корпоративное обучение и помощь коллег.
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Ведущий менеджер по продажам

  • Зарплата: от 80 000 до 150 000 (на руки).

  • График: 5/2, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.

  • Формат работы: в офисе работодателя.

  • Опыт работы: от 1 до 3 лет.

  • Обязанности:

    • Поиск новых клиентов и обработка входящих запросов.

    • Проведение переговоров, составление коммерческих предложений и презентаций.

    • Контроль оплаты и ведение CRM.

  • Требования:

    • Навыки ведения переговоров, грамотная устная и письменная речь.

    • Умение преодолевать возражения и составлять коммерческие предложения.

  • Условия:

    • Работа в команде профессионалов с возможностью обучения и повышения квалификации.

    • Заработная плата состоит из оклада + проценты с продаж (обсуждается индивидуально).

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на указанные ниже контакты:

  • Вакансия журналиста: и. о. главного редактора Андрей Голубь [email protected].

  • Вакансия менеджера: руководитель отдела продаж Катерина Романова [email protected].

 

Мы ждем именно вас! Вместе мы создадим что-то великое!

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И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

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