Дело о массовом отравлении людей в кафе в Дальнереченске прокуратура отправляет в суд

Posted 25 февраля, 07:39
Published 25 февраля, 07:39
Modified 25 февраля, 07:41
Updated 25 февраля, 07:41
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, следствие считает, что год назад — в феврале 2024-го — в кафе «М-Бургер» (с ведома обвиняемой, владелицы заведения) были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы при предоставлении услуг питания. В результате некачественной едой отравились 67 посетителей, 40 из которых — дети.
Кроме того, было установлено, что обвиняемая также подделала медицинские книжки сотрудников, которые на самом деле не проходили никаких положенных медкомиссий.
— Уголовное дело будет направлено в Дальнереченский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что суд удовлетворил иск о взыскании с осужденной компенсации морального вреда на сумму свыше миллиона рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие удивительные открытия делают сотрудники прокуратуры, проверяя владивостокские магазины.