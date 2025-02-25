Дело о массовом отравлении людей в кафе в Дальнереченске прокуратура отправляет в суд

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, следствие считает, что год назад — в феврале 2024-го — в кафе «М-Бургер» (с ведома обвиняемой, владелицы заведения) были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы при предоставлении услуг питания. В результате некачественной едой отравились 67 посетителей, 40 из которых — дети.