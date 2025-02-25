vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 07:39

Published 25 февраля, 07:39

Modified 25 февраля, 07:41

Updated 25 февраля, 07:41

Дальнереченский районный суд Приморского края рассмотрит дело об отравлении

Дело о массовом отравлении людей в кафе в Дальнереченске прокуратура отправляет в суд

25 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI.

Дальнереченский районный суд Приморского края рассмотрит дело об отравлении

Сюжет
Прокуратура
Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по делу о массовом отравлении людей в кафе в Дальнереченске, теперь своё слово должен сказать суд.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, следствие считает, что год назад — в феврале 2024-го — в кафе «М-Бургер» (с ведома обвиняемой, владелицы заведения) были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы при предоставлении услуг питания. В результате некачественной едой отравились 67 посетителей, 40 из которых — дети.

Кроме того, было установлено, что обвиняемая также подделала медицинские книжки сотрудников, которые на самом деле не проходили никаких положенных медкомиссий.

— Уголовное дело будет направлено в Дальнереченский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что суд удовлетворил иск о взыскании с осужденной компенсации морального вреда на сумму свыше миллиона рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие удивительные открытия делают сотрудники прокуратуры, проверяя владивостокские магазины.

Незаконная сладость: восточные вкусняшки скрыли свой «возраст» в Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика