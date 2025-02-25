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Posted 25 февраля, 02:40

Published 25 февраля, 02:40

Modified 25 февраля, 02:42

Updated 25 февраля, 02:42

Водитель грузовика снес линию опоры электропередачи в Приморском крае

Два столба ЛЭП пали в неравном бою: самосвал опрокинул легковушку в жестком ДТП

25 февраля 2025, 02:40
Фото: 1MI.

Водитель грузовика снес линию опоры электропередачи в Приморском крае

Сюжет
УМВД
Жуткое столкновение произошло в Надеждинском районе. Многотонник повредил иномарку и, судя по всему, повлиял на работу коммунальной службы муниципалитета.

В поселке Зима Южная водитель самосвала FAW вылетел на встречку врезался в Mazda CX-5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Затем грузовик угодил в кювет и повредил два опоры линии электропередачи. Легковушка тоже съехала с дороги после столкновения и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал рулевой крупногабаритного транспорта, его госпитализировали медики. В больнице мужчина пройдет медосвидетельствование.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как уроженец Алтайского края не только угнал автомобиль, но и попал в аварию в дальневосточной столице.

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