Два столба ЛЭП пали в неравном бою: самосвал опрокинул легковушку в жестком ДТП

Posted 25 февраля, 02:40
Published 25 февраля, 02:40
Modified 25 февраля, 02:42
Updated 25 февраля, 02:42
В поселке Зима Южная водитель самосвала FAW вылетел на встречку врезался в Mazda CX-5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Затем грузовик угодил в кювет и повредил два опоры линии электропередачи. Легковушка тоже съехала с дороги после столкновения и опрокинулась.
В результате ДТП пострадал рулевой крупногабаритного транспорта, его госпитализировали медики. В больнице мужчина пройдет медосвидетельствование.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как уроженец Алтайского края не только угнал автомобиль, но и попал в аварию в дальневосточной столице.