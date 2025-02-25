Два столба ЛЭП пали в неравном бою: самосвал опрокинул легковушку в жестком ДТП

В поселке Зима Южная водитель самосвала FAW вылетел на встречку врезался в Mazda CX-5, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Затем грузовик угодил в кювет и повредил два опоры линии электропередачи. Легковушка тоже съехала с дороги после столкновения и опрокинулась.