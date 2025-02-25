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Posted 24 февраля, 23:17

Published 24 февраля, 23:17

Modified 24 февраля, 23:19

Updated 24 февраля, 23:19

Резкое потепление ожидается сегодня в Приморском крае

Еще не лето, но точно не зима: сегодня в Приморье — резкое потепление

24 февраля 2025, 23:17
Фото: vostokmedia.com.

Резкое потепление ожидается сегодня в Приморском крае

Сюжет
Погода
Очень тёплый вторник ожидается в Приморском крае: весна забрасывает удочки, а жителям остаётся только удивляться. И одеваться по погоде.

По сообщениям Примгидромета, над Приморьем сегодня теплую и без осадков погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха — аж до +9°C.

Во Владивостоке — небольшая облачность, без осадков. Ветер с утра будет южный, потом сменится на северо-западный, при этом останется сильным. Температура плюсовая — +4°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем грозит такая оттепель любителям зимней рыбалки.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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