Еще не лето, но точно не зима: сегодня в Приморье — резкое потепление

Posted 24 февраля, 23:17
Published 24 февраля, 23:17
Modified 24 февраля, 23:19
Updated 24 февраля, 23:19
По сообщениям Примгидромета, над Приморьем сегодня теплую и без осадков погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха — аж до +9°C.
Во Владивостоке — небольшая облачность, без осадков. Ветер с утра будет южный, потом сменится на северо-западный, при этом останется сильным. Температура плюсовая — +4°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем грозит такая оттепель любителям зимней рыбалки.